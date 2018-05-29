То, что произошло в Армении, было «революцией мышления»

По словам руководителя делегации Европейского союза в Армении, посла Петра Свитальского, то, что произошло за прошедшие недели в Армении, было «революцией мышления».

Сегодня в интервью Радио Азатутюн Петр Свитальский, в то же время, добавил, что в данный момент перед правительством и обществом стоят большие вызовы с точки зрения сохранения позитивных изменений.

«Для оценки последних событий [в Армении] нужно еще подождать, вероятно, даже оставить это историкам. Я верю, что то, что произошло в Армении, является очень глубоким. Речь идет не только о смене власти, новых лицах, политиках в правительстве, речь идет также об изменении социальной, экономической, образовательной политики. Я считаю, что то, что произошло в Армении, касается мышления людей, это была революция мышления. Думаю, люди решили освободиться от менталитета прошлого, от синдрома прошлого. Я думаю, что это имеет глубокий и длительный характер. Очень важным было участие молодежи.То, что произошло три недели назад, было глубоким, оно проникло в умы людей. На данный момент стоят большие вызовы и перед правительством, и перед общественностью в плане того, как сохранить эти позитивные изменения, энергию, исходящую от людей», - сказал посол ЕС.

По его словам, иностранным наблюдателям было очевидно, что внутри армянского общества зрело серьезное недовольство, общество не было удовлетворено экономическим развитием, былр недовольно высоким уровнем бедности, безработицы.

«Я думаю, что то, что произошло в Армении, в политическом смысле является очень своеобразным, потому что возникший в Армении политический кризис был разрешен мирным путем, в конституционных рамках, что является очень серьезным мессиджем миру. Я говорю о всех сторонах этого процесса, и этот мессидж создает очень позитивный имидж Армении в мире. Это мощный сигнал о солидарности, единстве и политической зрелости армянского общества. Это то, что нужно сохранить», - сказал глава делегации Евросоюза в Армении.