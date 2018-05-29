Пашинян: Проверки в «Ереван сити» - процесс установления законности в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня охарактеризовал проверки, проходящие в сети супермаркетов «Ереван сити», которая принадлежит семье депутата Национального собрания Самвела Алексаняна, как процесс установления законности в Армении.

В беседе с Радио Азатутюн во вторник Никол Пашинян подтвердил, что «вендетт не будет». Но, по его словам, не будет и вседозволенности.

«Это – процесс установления законности в Армении», - сказал Пашинян.

«То, о чем мы заявили, то, что вендетт не будет, я подтверждаю. Но пусть никто не пытается воспринимать это как признак слабости. Вендетт не будет, но и не будет вседозволенности. Если кто-то попытается интерпретировать эту нашу позицию как признак слабости, то получит сокрушительный контрудар, будте уверены в этом», - продолжил он.

Премьер-министр призвал всех выполнять все свои обязательства перед государством.

«Я призываю всех отнестись к этому серьезно и выполнять все свои обязательства перед государством. Все освобождены от коррупционных обязательств, и я говорю это определенно, но пусть никто не думает, что он может обмануть государство. Я настоятельно призываю всех добровольно прийти в это поле, пересчитать ранее невыплаченные налоги, и пусть все это не происходит посредством Службы национальной безопасности (СНБ). Да, СНБ решит любую поставленную задачу и сделает это быстро, твердо и законным путем, но я призываю всех не доводить до этого», - в беседе с Радио Азатутюн заявил премьер-министр Армении.

Отметим, что сегодня из СНБ Радио Азатутюн подтвердили, что в сети супермаркетов «Ереван сити» проходят проверки.