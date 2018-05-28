Григорян намерен передать российским коллегам озабоченность Армении в связи с поставками оружия Азербайджану

Армен Григорян, который около 10 дней назад был назначен секретарем Совета безопасности, сегодня в мемориальном комплексе «Сардарапат» сказал Радио Азатутюн, что собирается передать российской стороне озабоченность армянской стороны в связи с продажей оружия Азербайджану

В свой первый зарубежный визит четыре дня назад в рамках очередного заседания Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане Григорян встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Однако на этот раз вопрос продажи Россией оружия Азербайджану армянская сторона не поднимала. «Мы в основном обсудили армяно-российские отношения, хорошие аспекты армяно-российских отношений и пути их развития», - сообщил Григорян.

Он сказал, что вопрос о поставках российского оружия Азербайджану не поднимал: «Я собираюсь поднять этот вопрос. Поскольку это был наш первый визит, мы в основном говорили о существующих проблемах. Это был больше ознакомительный визит и для меня, и для них».

Григорян, который на протяжении многих лет в качестве политолога был резким критиком российской стороны и инициированных ею Евразийского экономического союза и ОДКБ, сегодня сказал Радио Азатутюн, что в Казахстане не почувствовал к себе дискриминационного отношения. «Честно говоря, когда я туда ехал, у меня тоже было подобное беспокойство, но визит я воспринял очень позитивно, я также чувствовал тепло со стороны политических деятелей, наверное, это было связано с моим более молодым возрастом либо с чем-то еще».

В своем выступлении в Астане Григорян подтвердил поддержку Армении действиям России в Сирии. Он также затронул другие региональные проблемы и вызовы, за исключением вопроса Карабаха и агрессивных заявлений Азербайджана.

На вопрос, почему этот вопрос не был поднят в выступлении секретаря Совета безопасности Армении, Григорян ответил: «О вопросах обороны больше говорил господин Давид Тоноян [министр обороны - ред.]».

Григорян, который является одним из координаторов инициативы «Отвергни Сержа», был назначен премьер-министром Николом Пашиняном на должность секретаря Совета безопасности 17 мая.