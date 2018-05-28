Глава МИД Франции: Армения находится на переломном этапе своей истории

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сегодня в Ереване заявил, что гордится тем, что является первым министром иностранных дел, посещающим новую Армению и встречающимся с новыми руководителями Армении.

По его словам, Франция и впредь будет находиться рядом с Арменией и поддерживать ее в деле построения демократии.

«Армения находится на переломном этапе своей истории, и речь идет не о 100-летии республики, а о произошедших в Армении последних событиях. Мы приветствуем ту ответственность, которую проявили политические силы и народ, в результате чего у Армении 8 мая появился новый премьер-министр», - сказал Ле Дриан.

Глава МИД Франции на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном заявил что армяно-французские отношения должны еще более углубляться.

Он сообщил, что они обсудили также отношения Армения-Евросоюз, Франция также вовлечена в этот вопрос, и тот документ, который был подписан с Арменией, является уникальным.

Жан-Ив Ле Дриан также коснулся карабахского конфликта, заявив, что применение силы для урегулирования конфликта неприемлемо.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, в свою очередь, заявил, что Армения придает важность усилиям Франции в направлении мирного урегулирования карабахского конфликта. «В этом контексте мы подтверждаем участие Армении в исключительно мирном урегулировании карабахского конфликта. Я согласен со своим коллегой в том, что для успеха процесса важно наличие нацеленной на мир атмосферы», - сказал армянский министр.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также говорили о предстоящем осенью этого года в Ереване саммите Франкофонии. Министр иностранных дел Франции заявил, что это очень важное событие. Министр иностранных дел Армении пообещал, что все будет организовано на высоком уровне.

Кстати, для участия в саммите в Армению прибудет также президент Франции Эммануэль Макрон: «Было подтверждено как обязательство со стороны Армении организовать и провести это важнейшее мероприятие на высоком уровне, так и участие французской стороны на высшем уровне и активная вовлеченность в работы саммита».