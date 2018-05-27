Парламентские выборы пройдут независимо от воли РПА - вице-премьер

«Народ готовится к досрочным парламентским выборам, и эти выборы пройдут независимо от воли Республиканской партии Армении (РПА)», - сегодня в селе Дебед Лорийской области заявил вице-премьер Тигран Авинян в ответ на вопрос Радио Азатутюн о том, как власти собираются проводить досрочные выборы, если РПА, которая является большинством в Национальном собрании, продолжает исключать возможность таких выборов.

«Я думаю, что республиканцы неправильно оценивают ситуацию», - добавил вице-премьер.

На вопрос о том, что произойдет, если Национальное собрание 7 июня одобрит программу правительства, Тигран Авинян сказал, что они выберут другой механизм для роспуска парламента и проведения досрочных выборов, «о чем они объявят позже».

Следует отметить, что рабочая группа уже работает над пакетом поправок к Избирательному кодексу. Планируется, что он будет готов к концу июня.

Напомним, что ранее на вопрос Радио Азатутюн, считает ли он вероятным проведение досрочных выборов уже этой осенью, как об этом говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян, руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян ответил так: «В настоящее время мы готовимся к выборам в Национальное собрание 2022 года».