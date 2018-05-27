Элтон Джон: «Ветер перемен в Армении»

Накануне вечером по приглашению президента Армена Саркисяна в Армению прибыл известный британский певец Элтон Джон.

Элтон Джон участвует во многих благотворительных проектах. В частности, фонд, носящий его имя, борется с распространением СПИДа.

В беседе с Радио Азатутюн Армен Саркисян сказал, что музыкант находится в Армении с важной миссией – помочь детям.

Сегодня в Ереване Элтон Джон посетил фонд «Ереван, любовь моя», который поддерживает детей-инвалидов.

Несколько лет назад фонду было выделено место в столичном районе Конд.

«Этот фонд – действительно прекрасное место, потому что они взяли старое здание и вместо того, чтобы разрушить, они отремонтировали его, сохранили историю. Это напоминает мне о месте, построенном в Дарбине, это также было старое, красивое здание, которое было перестроено и служило госпиталем. Долг человечества – сохранить историю и инициировать позитивные изменения. Я думаю, что ветер перемен в Армении, и эти изменения очень позитивны. Я очень рад быть здесь, чувствовать будто я часть всего этого. Я чувствую энергию и вибрацию этой страны», - сказал Элтон Джон на встрече с журналистами.

Отметим, что 71-летний легендарный музыкант приехал в Армению вместе со своим партнером – 55-летним режиссером, продюсером Дэвидом Фернишем.

«Энергия здесь просто замечательная. Можно почувствовать молодость, оптимизм, позитивные ожидания», - сказал Ферниш.

Элтон Джон в беседе с журналистами также сказал, что они затронут вопросы ЛГБТ-сообщества.