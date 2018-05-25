Министр: В данный момент у правительства нет финансовых ресурсов для строительства новой АЭС

«В данный момент правительство Армении не располагает необходимыми финансовыми ресурсами для строительства новой атомной электростанции», - сегодня на брифинге с журналистами сказал министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян.

«Строительство новой атомной станции будет иметь довольно высокую стоимость. Мне кажется, что на данный момент у нас нет соответствующих финансовых средств для решения задачи строительства новой атомной электростанции. И необходимости в этом у нас нет в данный момент. У нас была необходимость на данный момент продлить срок эксплуатации второго энергоблока, и мы его продлеваем», - сказал министр.

Построить новую АЭС обещал бывший президент Армении Серж Саргсян, который примерно 10 лет назад, спустя короткое время после того, как в первый раз занял президентское кресло, в октябре 2008 года в своем единственном обращении к народу и Национальному собранию сказал: «В течение ближайших месяцев Армения начнет строительство новой атомной электростанции».

Однако это обещание лидера Республиканской партии, наряду с рядом других обещаний, так и осталось на бумаге.

Министр Артур Григорян сегодня посетил атомную электростанцию, чтобы ознакомиться с работами по модернизации, которые начнутся с 1 июня за счет российского кредита в 300 млн долларов и гранта. Работы будут завершены в декабре текущего года. В результате срок эксплуатации Армянской АЭС будет продлен еще на 10 лет.

Известно, что АЭС производит дешевую электроэнергию, поэтому звучало опасение, что остановка АЭС на полгода повлияет на тариф на электроэнергию.

«Однозначно на тариф не повлияет. Потому что параллельно с остановкой у нас есть соответствующий график того, в каком режиме мы будем обеспечивать энергоснабжение. Будет работать 5-й блок Разданской ГЭС, Ереванская ТЭЦ. У нас есть график, его представили наши специалисты. У нас не будет никаких проблем в плане бесперебойного энергоснабжения», - ответил Артур Григоряна.

Вскоре после избрания премьер-министр Никол Пашинян в беседе с Радио Азатутюн коснулся армяно-иранских отношений, заявив, что двусторонние экономические отношения не отражают имеющиеся возможности.

Отвечая на вопрос о транспортировке иранского газа в Европу или Грузию по территории Армении, Пашинян также сказал: «Не думаю, что нужно обвинять Россию, потому что это вопрос отношений между Арменией и Ираном, и неправильно обвинять в каком-либо эпизоде в наших отношениях третью сторону. Если у нас есть воля решить какой-либо вопрос, мы решим этот вопрос».

Сегодня мы спросили у министра Артура Григоряна, намерены ли новые власти договариваться с Тегераном о поставках иранского газа армянским потребителям.

«Иранский газ у нас на границе стоит дороже российского, - ответил министр и продолжил: - Могу назвать и цифры. Иранский газ на границе, по последним данным, был предложен за 165 долларов, а российский газ мы получаем за 150 долларов. Плюс к этому, российская компания «Газпром» также имеет инвестиционные программы примерно на 27-28 млн долларов, что делает российский газ еще дешевле, чем иранский. Но это, конечно, не заставляет нас сидеть сложа руки и не продолжать подобные переговоры».