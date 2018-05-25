В Армению прибудет министр иностранных дел Франции

С целью проведения переговоров с новыми властями Армении в ближайший понедельник, 28 мая, в Ереван прибудет министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сегодня Радио Азатутюн сказал чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Жонатан Лакот. Он также заявил, что Франция рассчитывает на сотрудничество с новыми властями Армении.

«Как вы знаете, армяно-французские отношения всегда были прекрасными. Министр иностранных дел Франции прибывает в Армению для обсуждения новых направлений сотрудничества. Особенно важен вопрос проведения в Ереване этой осенью саммита Франкофонии», - сказал посол.

Он отметил, что глава МИД Франции встретится с президентом Армении Армен Саркисяном, премьер-министром Николом Пашиняном, министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном. Жан-Ив Ле Дриан также примет участие в предстоящих в эти дни в Армении торжествах по случаю Дня провозглашения Первой Республики.

Сегодня в посольстве Германии в Ереване в рамках дней Европы был день открытых дверей. Посол Германии Матиас Кислер также поздравил новое правительство Армении, сказав, что люди связывают с новыми властями большие надежды, и они считают, что эти надежды должны оправдаться. А Германия готова оказать содействие новым властям Армении. «Посредством обсуждений с правительством мы должны понять, как мы можем поддержать их в будущем, но сначала нам нужно увидеть программу правительства», - сказал Маттиас Кислер.

На вопрос, на каком этапе находится процесс либерализации визового режима с Арменией, посол Германии ответил, что этот вопрос пока не стоит на повестке дня, но власти Армении могут предпринять шаги. «Армения может сделать то, что на данный момент может сделать, например, улучшить управление границами, предпринять другие шаги, то есть подготовиться, пока не начнется процесс либерализации визового режима», - сказал посол ФРГ.

В связи с этим же вопросом посол Франции отметил, что процесс либерализации визового режима с Арменией связан с рядом условий и должен обсуждаться в рамках Европейского союза. «Конечно, мы все ожидаем начала процесса либерализации визового режима. Мы ожидаем, что правительство Армении удовлетворит предъявленным условиям», - сказал Жонатан Лакот.