Заявление СНБ не соответствует действительности - Ваграм Багдасарян

По словам главы парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА) Ваграма Багдасаряна, Служба национальной безопасности (СНБ) спешит с заявлениями о выявлении коррупционных схем.

Отвечая на вопросы Радио Азатутюн во время брифинга в Национальном собрании, Багдасарян посоветовал «следить за ходом событий», заявив, что будут новые заявления руководителей СНБ и Комитета по государственным доходам (КГД).

«Мне жаль, что СНБ спешит делать заявления, поскольку она должна была делать такие заявления позже. Пожалуйста, следите за ходом событий, появятся новые заявления, потому что это заявление не соответствует действительности».

На вопрос, говорит ли директор СНБ неправду, Багдасарян ответил так: «Я не комментирую слова главы СНБ. Да, есть люди, подвергнутые приводу, но надо смотреть на предысторию этого, договоренности с предыдущим правительством и регулирование законодательного поля. Я не хочу сейчас комментировать это, поскольку мне кажется, что завтра или послезавтра председатель КГД или директор СНБ сделают заявления».

На вопрос о том, как относится фракция РПА к возможным изменениям в Избирательном кодексе, Багдасарян напомним, что избирательный кодекс был принят до выборов 2017 года, и это было сделано консенсусом, что было одним из требований международных структур. Также по его словам, выборы 2017 не вызвали споров: «Мнения международных структур были положительными, частично были замечания. Как вы помните, в Конституционном суде мы имели только одну жалобу… Результаты удовлетворили всех - и политические силы и все были счастливы. Теперь у нас, естественно, нет предложений, и мы не видели, какая есть инициатива, но мы не отказываемся от каких-либо обсуждений. Если будет такая инициатива, мы готовы к обсуждению».

На вопрос, видят ли в РПА возможность проведения досрочных парламентских выборов уже этой осенью, как об этом говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ваграм Багдасарян ответил, что руководствуется Конституцией. «Мы будем двигаться вперед в соответствии с тем, что допустимо конституционным путем. Что касается обсуждений, то нет документа – нет обсуждений. Будет документ - будут обсуждения».

На уточняющий вопрос, считает ли он вероятным проведение досрочных выборов уже осенью, представитель РПА ответил так: «В настоящее время мы готовимся к выборам в Национальное собрание 2022 года».