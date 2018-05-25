Ара Баблоян: «РПА поддержит все позитивные изменения»

Республиканская партия Армении (РПА) поддержит все позитивные изменения. Об этом сегодня заявил председатель Национального собрания Армении, член фракции РПА Ара Баблоян.

Отвечая на вопрос, видит ли он необходимость в изменении Избирательного кодекса, Баблоян сказал: «Разные политические силы придерживаются разных позиций. Я считаю, что демократические подходы и защита Конституции заключаются именно в том, чтобы мы смогли организовать наши шаги созвучно и не создавать прецедента для осуществления какого-либо шага вне рамок Конституции. Если политические силы придут к консенсусу о внесении некоторых изменений, конечно же, это надо будет сделать».

В ответ на вопрос, изменилось ли что-либо в подходе РПА к вопросу упразднения так называемой рейтинговой системы, которая вызывает наибольшие нарекания со стороны других партий, спикер парламента сказал: «Каждая политическая сила, каждая сторона имеет право представить свою позицию, и эта позиция может измениться только в результате переговоров и обсуждений». При этом Ара Баблоян заявил, что РПА всегда была готова к переговорам и обсуждениям «и сейчас заявляет, что поддержит все позитивные изменения».

На вопрос о возможной смене руководства партии, лидером которой по-прежнему является бывший президент и премьер-министр Серж Саргсян, Баблоян ответил, что этого вопроса они не обсуждали, и что его нет на повестке дня РПА.