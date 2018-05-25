«В июне у нас будет проект нового Избирательного кодекса» - Иоаннисян

По словам координатора общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниела Иоаннисяна, Избирательный кодекс должен окончательно вступить в силу не позднее, чем за два месяца до выборов.

В беседе с Радио Азатутюн Иоаннисян отметил, что это минимальный срок и он надеется, что к 20 июня проект нового Избирательного кодекса будет уже готов.

«По моей части и по части нашей команды скажу, что мы хотим сделать все, чтобы к 20 июня иметь уже готовый проект в письменной форме, который будет отражать видение правительства касательно изменения Избирательного кодекса. Мы сейчас тесно работаем с правительством, с общественными организациями, другими общественными организациями, которые, к примеру, занимаются правами инвалидов, национальных меньшинств, встречаемся с политическими силами, завтра утром мы встретимся с фракцией «Царукян», а также встретимся с другими, внепарламентскими силами», - сказал Иоаннисян.

На вопрос, будет ли встреча с фракцией Республиканской партии, у которой большинство в парламенте и от которой, по сути, зависит принятие законодательных изменений, координатор общественной организации ответил: «Мы планируем обсудить это с ними, но не мы должны убеждать их, это не наша функция. Я считаю, что их можно будет убедить, но это должны делать не мы. Наша задача - создать максимально хороший проект, то есть с этой целью мы будем говорить с республиканцами и другими силами о содержании, а не о получении их согласия, потому что, насколько я понимаю, в связи с рейтинговой системой они не так уж и положительно настроены, но рейтинговая система – это то, что даже не будет предметом обсуждения».

На другой вопрос о том, будут ли в проекте отражены также точки зрения фракции «Царукян» и других политических сил, будет ли это всеобщий документ, Иоаннисян ответил: «Я не могу сказать, что в него войдут все пожелания, потому что очень часто пожелания просто взаимоисключающие. Но я надеюсь, что это будет максимально приемлемый и максимально хороший по своей сути проект кодекса».