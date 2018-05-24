Пассажирам из Армении пришлось прождать несколько часов на КПП «Верхний Ларс»

Многие пассажиры, направлявшиеся из Армении в Российскую Федерацию, сегодня были вынуждены прождать несколько часов на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Российская сторона запретила въезд в страну автомобилям ряда армянских компаний, осуществляющих нерегулярные пассажирские перевозки.

Сотрудники компаний, занимающихся нерегулярными пассажироперевозками, сегодня собрались у здания Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Руководители компаний говорят, что из Министерстве транспорта, связи и информационных технологий Армении их ранее уведомили, что с российской стороной заключено соглашение и с 1 июня они не смогут перевозить людей без специального разрешения, однако уже сегодня утром они столкнулись с этой проблемой.

Автомобили пересекли контрольно-пропускной пункт после вмешательства Минтранса.

Министерство транспорта еще 3 мая распространило заявление, согласно которому, принимая за основу требования 4-й статьи соглашения «О международных автомобильных перевозках», подписанного между правительствами Армении и России, с 1 июня 2018 года межгосударственные нерегулярные двусторонние и транзитные пассажироперевозки из Армении в Россию и в обратном направлении должны осуществляться на основании разрешений.

Министерство призвало те осуществляющие пассажироперевозки компании, которые с 1 июня 2018 года захотят осуществлять межгосударственные нерегулярные пассажирские перевозки из Республики Армения в Российскую Федерацию и в обратном направлении, в соответствии с требованиями 16-й статьи закона «Об автомобильном транспорте», получить в Министерстве транспорта, связи и информационных технологий разрешение, в противном случае они не смогут пересекать пограничный КПП.

Перевозчики говорят, что в министерстве им ясно не сказали, о каком разрешении идет речь, они утверждают, что просто в логике бархатной революции им сказали: «смело езжайте, мы пока не получили документа из соответствующих органов Российской Федерации, и от вас никто не может ничего потребовать».

Руководители туристической компании в беседе с Радио Азатутюн сказали, что в прошлом участвовали в объявленных министерством конкурсах, однако не выигрывали их, поскольку предпочтение отдавалось тем, кому покровительствовали бывшие власти, а они, так сказать, остались в незаконном поле.

Они отметили, что готовы работать в соответствии с законом, если им будет предоставлена такая возможность. К ним также присоединились занимающиеся продажей билетов индивидуальные предприниматели.

«Они говорят о лицензии, но лицензии ни у кого нет, и ее не выдают. А у кого есть, являются родственниками бывших властей. Пусть нам тоже выдадут лицензию», - сказал один из них.

С представителями нескольких протестующих перевозчиков сегодня встретился начальник департамента транспорта Минтранса Карен Гаспарян. Принявшие участие во встрече представители компаний сказали, что их заверили, что пока они могут работать, а в ближайшее время по этой теме в министерстве будут проведены обсуждения. «Нас должны сюда пригласить, чтобы мы пришли с ними к общему знаменателю о том, какие изменения нужно внести в закон, чтобы все могли работать», - сказали участники встречи.