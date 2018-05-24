Президент Саркисян: Вопрос о досрочных выборах должен быть решен в парламенте

Вопрос о том, необходимо проведение досрочных парламентских выборов или нет, должен решаться в Национальном собрании. Такое заявление сегодня, выступая перед журналистами, сделал президент Армении Армен Саркисян.

«Вопрос о внеочередных выборах должен обсуждаться и решаться в Национальном собрании. Нужны они или нет, думаю, есть два больших субъекта, которые должны решить это. Это наш армянский народ и соответствующий орган этого народа – Национальное собрание, и если такое решение будет принято, ответственность президента будет заключаться в том, чтобы сделать все, что в его власти, чтобы эти выборы были честными», - заявил президент.

Премьер-министр Никол Пашинян вчера заявил в беседе с Радио Азатутюн, что ожидает проведение досрочных выборов в Национальное собрание уже этой осенью, добавив, что его представление в этом вопросе должно сочетаться с представлениями других политических сил.

Только одна из четырех политических сил, представленных в парламенте, - Республиканская партия Армении - сегодня выступает против проведения досрочных выборов. По мнению аналитиков, причина очевидна: партия, возглавляемая экс-президентом и экс-премьером Сержем Саргсяном, может даже не войти в будущий парламент.

Сегодня президенту Армену Саркисяну также задали следующий вопрос: много говорится о политических заключенных – какова позиция президента по этому вопросу и, наконец, есть ли в Армении политзаключенные? Ответ Армена Саркисяна был уклончивым: «Никаких политических заключенных не должно быть в Армении – вчера, сегодня и завтра».