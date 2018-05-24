Мовсес Акопян будет освобожден от должности начальника Генштаба ВС Армении – премьер-министр

Мовсес Акопян будет освобожден от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Я представил президенту предложение освободить от занимаемой должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении в связи с его переходом на другую работу. Решение было принято в атмосфере взаимного согласия. Сегодня до конца дня у нас будет новое назначение на должность начальника Генштаба ВС. Завтра новый начальник Генштаба будет представлен Вооруженным силам», - сказал премьер-министр.

Бывший министр обороны Нагорного Карабаха Мовсес Акопян был назначен начальником Генштаба Вооруженных сил Армении в октябре 2016 года.