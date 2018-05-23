Правительство Никола Пашиняна сегодня впервые в парламенте отвечало на вопросы депутатов

Правительственный час в парламенте прошел в довольно спокойной атмосфере.

Было задано восемь вопросов, на четыре из которых ответил премьер-министр Никол Пашинян.

Перед этим председатель Национального собрания Ара Баблоян приветствовал новое правительство, подчеркнув, что они будут следить за выполнением обещаний Никола Пашиняна.

«Этот формат, посредством вопросов и ответов, позволит нам следить за вашими действиями и выполнением обещаний», - сказал спикер НС.

Перед тем как задать вопросы, депутаты от Республиканской партии высказывали поздравления в адрес Пашиняна и его правительства.

Армен Ашотян спросил, какие шаги предприняло новое правительство для реализации соглашения с Европейским союзом и намерено ли оно обратиться к европейским партнерам по вопросу увеличения финансового содействия. «Я слышал о высказанной послом ЕС готовности увеличить сумму до 25 процентов. Это звучит хорошо, но когда мы делим эту сумму на три года, получается, что капитализация дополнительного содействия смене власти в Армении составляет всего 13 миллионов евро в год. Я думаю, что Вы - Ваши усилия и мы - созданные возможности должны оценить дороже», - сказал Ашотян.

«Я не думаю, что мы должны продолжать этот статус - постоянно ожидать помощи извне и того, сколько нам дадут. Мы считаем, что в Армении также есть ресурсы, значительная часть этих ресурсов находится в тени, возможно, что и в оффшорных зонах есть армянские ресурсы. И вообще, у армянского народа также есть ресурсы. Мы также считаем, что в этом смысле мы должны зафиксировать определенное изменение статуса Армении», - ответил премьер-министр.

Вопрос республиканца Миграна Акопяна касался нового российского вооружения: «Общественное телевидение сообщило, что в ближайшее время Российская Федерация собирается поставить Вооруженным силам Республики Армения зенитно-ракетные комплексы ТOP. Пожалуйста, ответьте, когда было достигнуто это соглашение».

Ответ Никола Пашиняна: «Понятно, считаю, что прямой ответ на этот вопрос включает информацию, содержащую государственную и военную тайну. Я могу лишь сказать, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе визита в Сочи мы говорили о необходимости дальнейшего углубления армяно-российских отношений».

Карен Бекарян (РПА) поинтересовался у министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна о судьбе переговоров по карабахскому урегулированию: «Есть ли уже ясность в наших позициях, мы продолжаем курс или у нас есть изменения?»

«Для нас очень существенно сохранить динамику процесса, потому что в ее основе лежит обязательство продолжить мирный процесс исключительно посредством переговоров, исключительно в рамках сопредседательства Минской группы», - ответил глава МИД.