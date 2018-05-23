Согласно «видению» премьер-министра, досрочные выборы должны пройти осенью

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на просьбу Радио Азатутюн уточнить, когда он ожидает проведение внеочередных парламентских выборов, сегодня сказал, что на эту тему еще должны состояться обсуждения с другими политическими силами.

«Согласно нашему видению, досрочные выборы должны пройти осенью, но мы должны попытаться сравнить наше видение с представлениями других политических сил», - отметил Пашинян.

Накануне лидер движения «Учредительный парламент» Жарайр Сефилян и член вооруженной группы «Сасна црер» Варужан Аветисян направили письмо премьер-министру. Находящиеся в заключении Сефилян и Аветисян заявили, что Пашинян обязан использовать «все доступные законные рычаги прямого и косвенного управления» для обеспечения справедливых судебных решений.

Отвечая на это письмо, премьер-министр сегодня вновь заявил, что не собирается давать указания судьям. «Процесс освобождения политических заключенных, как вы знаете, начался и будет продолжаться. Но я хочу четко заявить, что нельзя разговаривать с народами с угрозами насилия и намеками на угрозы насилия. И я надеюсь, что все мы поймем, что если зафиксировано изменение политической ситуации, то оно должно быть зафиксировано в поведении каждого», - сказал Никол Пашинян.

Сефилян и Аветисян также в своем письме отметили, что премьер-министр Пашинян «умыл руки». В этой связи Пашинян сказал: «Необходимо уточнить, что значит «умыть руки». Если я говорю о том, что я не буду давать указания судьям, я подтверждаю свою позицию, потому что начать процесс дачи указаний судьям с какой-либо целью означает начать процесс превращения нынешней власти во власть Сержа Саргсяна. Я не стану заниматься таким процессом. В противном случае, если мы дадим судьям какое-либо указание, суд перестанет работать без наших указаний. Мы придаем большое значение созданию независимой судебной системы в Республике Армения, и для этого мы видим два практических вопроса. Во-первых, мы должны обеспечить, чтобы судьям не давали указаний из кабинетов власти или еще откуда-нибудь, а во-вторых, нужно обеспечить, чтобы ни один судья не выносил приговор за взятку… Данное политическое условие обеспечено, и судьи должны действовать в рамках своих полномочий в соответствии с законом».

Сегодня на своей странице в Facebook премьер-министр Пашинян призвал прекратить все акции гражданского неповиновения и начать работать с правительством по всем вопросам. В противном случае, по словам Пашиняна, продолжающиеся акции протеста будут рассматриваться как саботаж против «правительства, пользующегося народным доверием».

«Саботажные действия против правительства, пользующегося доверием народа, означают саботаж против граждан Республики Армения, народа и Республики Армения. И пусть никто не интерпретирует атмосферу любви и толерантности как проявление слабости. Это будет очень опасная интерпретация.Я думаю, что мы сможем обеспечить нормальное функционирование республики», - сказал премьер-министр.

Если действия протеста продолжатся, возможно ли остановить их с помощью действий полиции? В ответ на этот вопрос Радио Азатутюн Пашинян сказал, что если сложится конкретная ситуация, она будет обсуждена и будут найдены решения.

Сегодня Никол Пашинян принял участие в 18-м ежегодном форуме Союза предприятий информационных технологий. Там он заявил, что развитие информационных технологий является приоритетом для возглавляемого им правительства.