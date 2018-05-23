В результате изменения ситуации в стране некоторые уголовные дела станут предметом обсуждения - Генпрокурор

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян сегодня в парламенте сделал примечательное заявление, подчеркнув, что в настоящее время на стадии судебного разбирательства имеется ряд уголовных дел, которые можно сделать предметом обсуждения из-за изменения ситуации в стране.

По словам генпрокурора, в результате изменения ситуации лицо или преступление, совершенное им, перестают быть опасными для общества или их опасность уменьшается.

Следует отметить, что Артур Давтян сделал это заявление в ответ на вопрос члена фракции «Елк» Алена Симоняна о том, почему генеральный прокурор не уходит в отставку, учитывая тот факт, что люди ему не доверяют: в частности, когда премьер-министр Никол Пашинян утверждает, что в стране есть политические заключенные, генпрокурор отрицает это.

В своем заявлении генпрокурор не стал персонализировать сказанное. «Думаю, что в этом зале мы не будем обсуждать индивидуальные случаи. Но при таких обстоятельствах мы должны иметь поведение соответствующего лица, которое покажет, что изменение ситуации привело к изменению в вопросе его опасности. Мы готовы обсудить, какие проблемы и в каких правовых рамках могут найти новые решения в контексте изменения ситуации. Мы открыты для такого обсуждения. Разумеется, в ближайшее время мы сами инициируем некоторые такие обсуждения», - заявил генеральный прокурор.

Член фракции «Елк» Ален Симонян потребовал разъяснений, отметив, что прокурор сам попался в ловушку: «Честно говоря, я удивлен, потому что Вы сами попались в ловушку, господин прокурор. Вы говорите: «Ситуация изменилась». Объясните мне как юрист юристу, что изменилось в действиях Геворка Сафаряна в результате выбора нового премьер-министра?»

Генпрокурор пояснил: «Я не вижу ничего удивительного, господин Симонян. Если бы это было удивительным, это не было бы отражено в законе. У нас были уголовные дела, когда люди готовились к массовым беспорядкам, предъявляли претензии к государству, к конкретному должностному лицу, сегодня этого должностного лица нет».