Партия Царукяна намерена бороться за «большинство» на досрочных выборах

В стране сложилась нестандартная политическая ситуация, правовое решение которой заключается в проведении внеочередных выборов в парламент.

Такое мнение в беседе с Радио Азатутюн высказала депутат фракции блока «Царукян» Наира Зограбян.

По словам депутата, не стоит искать никакой сенсации в том факте, что она встречалась с ответственными блока на местах. Как подчеркнула Наира Зограбян, это их повседневная работа.

«Мы все должны понимать, что в стране сложилась нестандартная политическая ситуация, правовое решение которой заключается в проведении внеочередных парламентских выборов. Мы говорим, что партия «Процветающая Армения» (основное ядро блока «Царукян» - ред.) готова идти на досрочные парламентские выборы хоть завтра, но мы также понимаем, что перед выборами мы должны решить ряд правовых вопросов, а именно: реформа Избирательного кодекса, упразднение рейтинговой системы, внедрение единой базы данных по отпечаткам пальцев или любого другого механизма, который исключит двойное голосование», - заявила депутат блока «Царукян».

Наира Зограбян не исключила, что досрочные выборы могут состояться уже в этом году, «если действительно будет желание и политический консенсус».

На вопрос о том, будет ли партия «Процветающая Армения» бороться за парламентское большинство на вероятных внеочередных выборах, Наира Зограбян ответила так: «Конечно же, да, потому что партия «Процветающая Армения» имеет все права, учитывая существующее к ней общественное доверие, учитывая большое доверие общества к лидеру нашей партии [Гагику Царукяну], учитывая политический вес и рейтинг, которые мы имели все эти годы. Да, мы претендуем [на большинство]. Нашей планкой как в 2007, 2012 и в 2017 годах будет заручиться большинством голосов избирателей», - подчеркнула Наира Зограбян.