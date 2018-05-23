«Мы больше не даем взяток таможенникам» - бизнесмен

Бизнесмен Самсон Григорян вот уже семь лет как импортирует электронику в Армению. По его словам, после смены власти в стране он уже больше не дает взяток таможенникам.

В беседе с Радио Азатутюн предприниматель также рассказал о том, как на протяжении многих лет действовала коррупционная цепочка.

«Больше нам не приходится делать дополнительные платежи при импорте товара, то есть, бизнесу больше не надо давать взяток, а это приведет к устранению монополий, к равной конкуренции», - отметил он.

По словам Самсона Григоряна, в своей деятельности он всегда чувствовал неравную конкуренцию: «Я даже помню, как во время одной встречи один из высокопоставленных чиновников, имя которого я сейчас не хочу упоминать, сказал: «А что вы хотите? Нормально работая, я не смогу столько денег передавать наверх»».

На замечание о том, что согласно сказанному им получается, что рядовые таможенники шли на незаконные шаги, потому что было требование сверху, предприниматель ответил так: «Да, конечно, потому что, когда мы общались со всеми, мы только так это и понимали».