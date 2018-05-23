Премьер Пашинян анонсировал экологические проверки рудников Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поручит соответствующим органам в ближайшие дни начать экологические проверки на всех рудниках и месторождениях металлических полезных ископаемых Армении.

В ходе прямого эфира на своей странице в Facebook поздно вечером во вторник Пашинян сказал, что есть многочисленные сигналы, связанные с деятельностью таких предприятий и с ее соответствием законодательству и правилам охраны природы.

«В этом вопросе мы будем принципиальными и последовательными. Эти проверки я считаю очень важными. В мире и в Армении экологические проблемы активно обсуждаются, и я считаю это нормальным», - заявил глава армянского правительства, напомнив при этом о необходимости взвешенного подхода, чтобы не получить негативные последствия для Армении на международной арене, в том числе связанные с инвестициями.

«Мы не можем закрыть горнодобывающую промышленность в Армении, но и не можем позволить, чтобы это происходило в таких условиях, как сегодня. Мы должны использовать все рычаги, чтобы разработка всех месторождений осуществлялась строго в соответствии с правилами охраны природы и законодательством Армении. Мы также изучаем законодательные возможности, чтобы не давать лицензии на разведку и разработку новых месторождений. Это очень важно, пока у нас не будет гарантий, что организация этих процессов будет осуществляться в соответствии с международными нормами», - заявил Пашинян.

Премьер-министр Армении также сообщил о том, что к нему также поступают сведения о нарушении разработчиками месторождений взятых на себя финансовых обязательств. По его сведениям,задолженность в этом плане достигает нескольких сот миллионов драмов (сотни тысяч долларов).

«Мы должны обеспечить, чтобы все эти выплаты были осуществлены. В целом, очень важно, чтобы требования в горнодобывающей промышленности соответствовали высшим международным стандартам. Это мы считаем вопросом национальной безопасности и рационального использования недр. Все эти проблемы будут в нашей повестке в ближайшее время в сфере охраны природы», - сказал Пашинян.

Одновременно, глава правительства придал важное значение профессиональному подходу, а также тому, чтобы все действия оставались в рамках законности.

«Правительство Армении настроено решительно начать проверки на всех месторождениях металлических полезных ископаемых. Мы сделаем все, чтобы месторождения действовали в рамках закона. Если выяснится, что какая-то компания или разработчик месторождения не могут организовать свою деятельность в соответствии с законодательством Армении, последуют соответствующие юридические последствия», - сказал Пашинян.

Он выразил надежду, что к этому процессу удастся привлечь также СМИ и гражданское общество, а также экологические организации. Это, как подчеркнул он, необходимо для того, чтобы исключить любые коррупционные проявления.