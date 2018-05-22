Вузы больше не будут делать отчисления в Молодежный фонд

Государственные вузы больше не будут перечислять 2% своего бюджета в Молодежный фонд Армении. Об этом ректорам вузов сообщил министр образования Араик Арутюнян.

«Вузы по инерции продолжали платить эту сумму. Мы знаем, каковы причины, этот фонд был основным источником финансирования молодежного крыла Республиканской партии Армении. Эта инерция была фактически навязана, чтобы эти средства использовать во время выборов и до этого для вовлечения, рекрутирования молодежи», - сказал новоназначенный министр.

Министру образования, на своей странице в Facebook назвавшему фонд «Молодежным фондом Карена Авакяна», ответил депутат от Республиканской партии Армении (РПА) Карен Авакян, отметив, что «Фонд Карена Авакяна не существует», а также напомнив, что учредителем этой структуры было правительство Армении, а председателем Совета попечителей по должности был премьер-министр Армении.

Араик Арутюнян, между тем, уверен: немалая часть средств фонда на протяжении многих лет служила Республиканской партии, в чем свою роль играл также член Совета попечителей молодежного фонда, руководитель молодежного крыла РПА Карен Авакян. «Учредителем фонда является государство, которое в свое время было поставлено на службу РПА, теперь, конечно же, этого не будет. Это был шаг по освобождению вузов от этих пут, навязанных платежей», - сказал министр.

Молодежному фонду с 2001 года крупные государственные вузы выплачивали 2% своего годового бюджета. Например, Ереванский государственный университет в 2015 году выплатил 121 млн, в 2016 году - 120 млн, а в прошлом году - 125 млн драмов. В прошлом году общий бюджет Молодежного фонда составил более 700 млн драмов или около 1,5 млн долларов. Почти 60% этого бюджета было образовано из средств, отчисляемых вузами.

Исполнительный директор Молодежного фонда Александр Тер-Овакимян отметил, что никогда не замечал, что вузы не хотят перечислять им эти деньги. «Бюджет конкретного университета достигает десятков миллиардов драмов, и из него финансируется всего лишь 100 миллионов драмов, из которых 50% и более возвращаются в вуз на реализацию молодежных программ. Я не думаю, что в этом есть что-то крайне негативное», - добавил Тер-Овакимян.

Мы задали ректору ЕГУ Араму Симоняну вопрос о том, считает ли он правильным освобождение государственных вузов от обязательства делать отчисления в фонд, на что ректор ответил: «Я считаю это решение справедливым по той причине, что ЕГУ сам станет распоряжаться этими средствами».

Молодежный фонд помимо вузов получал финансирование также от правительства Армении, в том числе от Государственного комитета по науке Министерства образования (в 2017 году - 100 млн драмов), средств которого зачастую не хватает для финансирования различных научных проектов. Судя по прошлогоднему годовому отчету фонда, основная часть его многомиллионного бюджета была направлена на реализацию образовательных и научных, духовных, патриотических программ и программ, направленных на здоровый образ жизни.

Согласно публикациям в прессе, в прошлом из фонда получали гранты ряд общественных организаций, которые во время парламентских выборов осуществляли наблюдательную миссию, не скрывая, что поддерживают Республиканскую партию. Например, «Молодежная региональная ассоциация Гегама», «Объединение молодых национальных консерваторов Айк», «Институт свободного общества». А расследование Радио Азатутюн выяснило, что о деятельности ряда организаций, получавших гранты из фонда, ничего не известно, у них не было даже контактных данных. Тем не менее, Тер-Овакимян заверяет, что они всегда действовали прозрачно.

По словам министра образования Араика Арутюняна, пока нет решения о том, сохранит правительство Молодежный фонд или нет. Однако он будет подвергнут финансовому аудиту.

Исполнительный директор фонда заверил, что аудит у них проводился каждый год. По его словам, они будут ждать решения правительства, однако считают неправильным «принцип, когда все стирают и начинают с нуля».