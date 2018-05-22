Омбудсмен раскритиковал прошлогодние выборы в Армении

При представлении годового отчета в парламенте защитник прав человека (омбудсмен) Арман Татоян посвятил львиную долю доклада парламентским выборам и выборам в Совет старейшин Еревана и другие органы местного самоуправления, которые прошли в 2017 году.

В довольно резких выражениях он заявил об избирательных взятках и злоупотреблениях административным ресурсом: «Я зафиксировал вызывающую озабоченность информацию и случаи раздачи избирательной взятки, злоупотребления административным ресурсом».

Арман Татоян заявил, что они зафиксировали случаи давления на государственных служащих, в том числе на персонал школ, в некоторых случаях избирателей запугивали с целью обеспечения их голосования за конкретного кандидата. «Были публикации о влиянии на осуществление избирательного права путем принуждения и угроз увольнения с работы. Соответствующие сигналы были получены по горячей линии сотрудниками аппарата защитника прав человека. По этому вопросу в СМИ также были публикации со стороны гражданского общества и оппозиционных деятелей, которые участвовали в избирательном процессе».

Сосредоточив внимание на парламентских выборах, Татоян заявил, что, несмотря на запрет закона, были случаи, когда в предвыборный период сотрудники школ составляли списки родителей учеников, проводили предвыборную агитацию в школах.

Омбудсмен напомнил депутатам о скандальной истории с телефонными записями школьных директоров.

Неправительственная организация «Союз информированных граждан», напомним, провела расследование, согласно которому более 100 директоров школ и детских садов до выборов составляли списки избирателей в пользу Республиканской партии Армении.

«Явление было неприемлемым для нас, особенно в том смысле, что оно касалось общеобразовательных учреждений и их директоров. Нет никаких сомнений в том, что в отношении любого избирательного процесса важно принципиально констатировать, что информация о любом преступлении должна вызывать незамедлительную реакцию. Необходимо начать надлежащее расследование с тем, чтобы любой, кто совершил преступление, был привлечен к ответственности в соответствии с законом, независимо от статуса исполнителя, места совершения преступления и так далее», - заявил омбудсмен Армении.

Разоблачения «Союза информированных граждан» не стали основанием для уголовного дела. Прокуратура заявила, что для возбуждения уголовного дела оснований нет.

Сегодня Татоян заявил, что один лишь факт привлечения виновных к ответственности будет иметь превентивный эффект и будет способствовать укреплению доверия общества к избирательному процессу.

Защитник прав человека затронул также случаи препятствования и насилия в отношении журналистов. Он заявил, что у журналистов есть справедливое восприятие того, что в таких случаях механизм ответственности не работает должным образом, что создает впечатление безнаказанности. «На систематической основе в стране должна создаваться атмосфера, в которой журналисты чувствовали бы, что они защищены со стороны государства от любых посягательств на их профессиональную деятельность», - отметил Татоян.

Омбудсмен представлял свой годовой отчет в полупустом зале парламента. Вице-спикер Национального собрания Микаел Мелкумян коснулся разницы между акцентами в предыдущем и настоящем докладах омбудсмена, заявив, что из этого доклада он понимает, что в стране существуют острые проблемы. Одновременно, он задался вопросом: как так получается, что Армения, представленная Общественным телевидением, была совсем другой? Оппозиционный депутат заявил, что все, естественно, знали о проблемах, но когда наступит развязка, никто не мог сказать.

По словам Мелкумяна, существует потребность в системных изменениях, поскольку правовой механизм права и ответственности в прошлом не функционировал. «Была политическая монархия, политический монарх предоставлял привилегии различным людям, появилась экономическая монополия, а правовая система и другие государственные структуры обслуживали эту систему», - отметил он.

Депутат фракции «Елк» («Выход») Ален Симонян выразил благодарность омбудсмену за его деятельность во время недавних демонстраций. Татоян, в свою очередь, заявил, что в те дни его офис работал с большой нагрузкой.

Отвечая Микаелу Мелкумяну, омбудсмен сказал, что они всегда говорили о проблемах, что политические изменения для них не были важны и они будут продолжать работать по тому же принципу.