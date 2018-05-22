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Политика

Депутатов-бизнесменов не беспокоит заявление директора СНБ

Мигран Погосян

Депутаты так называемого «делового» круга парламентской фракции Республиканской партии Армения (РПА) заявляют, что они не обеспокоены заявлением новоназначенного директора Службы национальной безопасности (СНБ) о предстоящих раскрытиях коррупционных схем.

Депутат Мигран Погосян, который покинул пост главы Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) после оффшорного скандала, связанного с «панамскими документами», уверен, что новых открытий в данном деле не будет. «То, что можно было раскрыть, давным-давно раскрыто. Мне нечего добавить по этому вопросу», - сегодня сказал Мигран Погосян.

Напомним, что директор СНБ Артур Ванецян на днях во время встречи с представителями СМИ пообещал, что в ближайшее время будут громкие разоблачения в плане коррупционных схем. Накануне премьер-министр Никол Пашинян также не исключил возможности возобновления так называемого «панамского дела», связанного с Миграном Погосяном. Согласно публикации в издании «Хетк» в апреле 2016 года, бывший глава СПИСА, используя свое служебное положение, посредством компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, занимался бизнесом, скрывая свои доходы.

После этой публикации Мигран Погосян подал в отставку с должности начальника СПИСА, а в Специальной следственной службе было возбуждено уголовное дело. После восьми месяцев расследования дело было прекращено.

Кстати, об этом первым сообщила не правоохранительная структура, а благотворительный фонд, возглавляемый Миграном Погосяном. Погосян, который известен тем, что является монополистом в сфере импорта бананов, сегодня заявил, что будет рад, если дело вновь будет открыто.

«Я вообще ничего не боюсь, потому что я жил так, как считал правильным, жил в соответствии со своей совестью и воспитанием. Что касается вашего вопроса, то я подробно отвечал на этот вопрос много раз. Когда нет ничего, что бы вас беспокоило, когда нет ничего, что бы было в свое время скрыто, то и думать не о чем. Я буду очень рад, если дело вновь будет открыто», - сказал депутат в беседе с журналистами.

Говоря о раскрытии коррупционных схем, новоназначенный глава СНБ также сказал, что в Армении есть 350 человек, которые не знают, что занимаются крупным бизнесом и не платят налоги, поскольку у них забрали паспорта и без их ведома зарегистрировали на них компании.

Депутаты-миллионеры Самвел Алексанян и Арайк Григорян, которые во время выборов 2017 года принесли Республиканской партии Армении 100 тысяч голосов избирателей, сегодня в Национальном собрании ходили вместе. После регистрации на заседании они покинули парламент, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

Депутат Нахапет Геворкян, который, согласно публикациям в СМИ, является владельцем тепличного хозяйства и песчаного рудника, также не беспокоится в связи с заявлением директора СНБ. Более того, Геворкян, который является депутатом бессменно, начиная с 1999 года, не согласен с тем, что коррупционные явления, которые существуют в стране годами, являются результатом деятельности РПА. «Нет, мы не виноваты. Я не думаю, что это наше упущение», - сказал он.

Во фракции блока «Царукян» также есть известные депутаты-бизнесмены. Сам руководитель фракции Гагик Царукян является одним из самых богатых людей в Армении. Однако представитель этой политической силы Геворк Петросян уверяет, что в их фракции нет людей, вовлеченных в коррупцию.

«В блоке «Царукян» есть депутаты, у которых есть бизнес, но они лично не участвуют в управлении этими бизнесами и, таким образом, не вызывают гнева со стороны закона. О коррупционерах сказать ничего не могу, но уверен, что в нашей фракции таких людей нет, и заявление СНБ нашей деятельности не повредит», - сказал Петросян.

Депутат также отметил, что за коррупционными разоблачениями должны последовать уголовные наказания вне зависимости от того, что новое правительство взяло на вооружение идеологию «любви и солидарности».

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