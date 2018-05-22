Депутатов-бизнесменов не беспокоит заявление директора СНБ

Депутаты так называемого «делового» круга парламентской фракции Республиканской партии Армения (РПА) заявляют, что они не обеспокоены заявлением новоназначенного директора Службы национальной безопасности (СНБ) о предстоящих раскрытиях коррупционных схем.

Депутат Мигран Погосян, который покинул пост главы Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) после оффшорного скандала, связанного с «панамскими документами», уверен, что новых открытий в данном деле не будет. «То, что можно было раскрыть, давным-давно раскрыто. Мне нечего добавить по этому вопросу», - сегодня сказал Мигран Погосян.

Напомним, что директор СНБ Артур Ванецян на днях во время встречи с представителями СМИ пообещал, что в ближайшее время будут громкие разоблачения в плане коррупционных схем. Накануне премьер-министр Никол Пашинян также не исключил возможности возобновления так называемого «панамского дела», связанного с Миграном Погосяном. Согласно публикации в издании «Хетк» в апреле 2016 года, бывший глава СПИСА, используя свое служебное положение, посредством компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, занимался бизнесом, скрывая свои доходы.

После этой публикации Мигран Погосян подал в отставку с должности начальника СПИСА, а в Специальной следственной службе было возбуждено уголовное дело. После восьми месяцев расследования дело было прекращено.

Кстати, об этом первым сообщила не правоохранительная структура, а благотворительный фонд, возглавляемый Миграном Погосяном. Погосян, который известен тем, что является монополистом в сфере импорта бананов, сегодня заявил, что будет рад, если дело вновь будет открыто.

«Я вообще ничего не боюсь, потому что я жил так, как считал правильным, жил в соответствии со своей совестью и воспитанием. Что касается вашего вопроса, то я подробно отвечал на этот вопрос много раз. Когда нет ничего, что бы вас беспокоило, когда нет ничего, что бы было в свое время скрыто, то и думать не о чем. Я буду очень рад, если дело вновь будет открыто», - сказал депутат в беседе с журналистами.

Говоря о раскрытии коррупционных схем, новоназначенный глава СНБ также сказал, что в Армении есть 350 человек, которые не знают, что занимаются крупным бизнесом и не платят налоги, поскольку у них забрали паспорта и без их ведома зарегистрировали на них компании.

Депутаты-миллионеры Самвел Алексанян и Арайк Григорян, которые во время выборов 2017 года принесли Республиканской партии Армении 100 тысяч голосов избирателей, сегодня в Национальном собрании ходили вместе. После регистрации на заседании они покинули парламент, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

Депутат Нахапет Геворкян, который, согласно публикациям в СМИ, является владельцем тепличного хозяйства и песчаного рудника, также не беспокоится в связи с заявлением директора СНБ. Более того, Геворкян, который является депутатом бессменно, начиная с 1999 года, не согласен с тем, что коррупционные явления, которые существуют в стране годами, являются результатом деятельности РПА. «Нет, мы не виноваты. Я не думаю, что это наше упущение», - сказал он.

Во фракции блока «Царукян» также есть известные депутаты-бизнесмены. Сам руководитель фракции Гагик Царукян является одним из самых богатых людей в Армении. Однако представитель этой политической силы Геворк Петросян уверяет, что в их фракции нет людей, вовлеченных в коррупцию.

«В блоке «Царукян» есть депутаты, у которых есть бизнес, но они лично не участвуют в управлении этими бизнесами и, таким образом, не вызывают гнева со стороны закона. О коррупционерах сказать ничего не могу, но уверен, что в нашей фракции таких людей нет, и заявление СНБ нашей деятельности не повредит», - сказал Петросян.

Депутат также отметил, что за коррупционными разоблачениями должны последовать уголовные наказания вне зависимости от того, что новое правительство взяло на вооружение идеологию «любви и солидарности».