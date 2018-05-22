Премьер-министр назначил ряд высокопоставленных чиновников

Накануне премьер-министр Никол Пашинян подписал указы о назначении Давида Санасаряна на должность руководителя Государственной контрольной службы, Ваагна Меликяна на должность генерального секретаря Министерства иностранных дел, Ованнеса Ованнисяна и Аревик Анапиосян на посты заместителей министра образования и науки.

В тот же день премьер-министр подписал указы об освобождении Самвела Аветикяна от обязанностей первого заместителя председателя Государственного комитета по доходам (ГКД), Вахтанга Мирумяна и Армена Сакапетояна от обязанностей заместителей председателя КГД, Артака Саакяна от обязанностей руководителя аппарата КГД, Мушега Газаряна от обязанностей директора спасательной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Все указанные должностные лица, кроме руководителя аппарата КГД, были освобождены с постов по собственному заявлению.

Решения были опубликованы на официальном сайте правительства Армении e-gov.am сегодня.