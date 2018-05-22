Путь достижения прочного урегулирования – сесть и напрямую вести переговоры с Карабахом – пресс-секретарь МИД

Участие Нагорного Карабаха в переговорах является обязательным условием для достижения четкого, сбалансированного и прочного мира. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян.

«Наша задача сегодня состоит в том, что власти Азербайджана, которые ведут переговоры от имени Азербайджана с 2003 года, четко осознали, что путь к достижению прочного и стабильного урегулирования заключается в том, чтобы сесть и напрямую вести переговоры с Карабахом», - заявил Балаян.

Представитель МИД одновременно подчеркнул, что Армения не отказывается от переговоров.

«Дело не в том, что мы отказываемся вести переговоры. Да, мы, как Армения, как гарант Арцаха [Карабаха – ред.] продолжим переговоры, в то же время, заявив, что участие Арцаха в переговорах является предварительным условием для достижения четкого, сбалансированного и прочного мира», - сказал Тигран Балаян.

Напомним, премьер-министр Никол Пашинян во время своего визита в Карабах 9 мая заявил, что отныне официальный Ереван будет представлять только точку зрения Армении по нагорно-карабахскому вопросу и будет выступать только от имени Армении. Он отметил, что отныне официальный Степанакерт должен быть представлен за столом переговоров.

В противном случае, по его словам, переговоры являются половинчатыми. «Я готов вести переговоры с президентом Азербайджана в рамках формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ, но я думаю, что этот формат переговоров не может считаться полноценным до тех пор, пока в нем не участвует одна из полноценных сторон конфликта – руководство Арцаха. Трудно представить, что какие-либо переговоры в неполноценном, половинчатом формате могут дать результаты», - заявил новоизбранный глава правительства Армении.