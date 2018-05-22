Главный тренер сборной Армении по футболу назвал состав команды на предстоящие товарищеские матчи

Главный тренер сборной Армении Вардан Минасян опубликовал состав команды на товарищеские матчи с командами Мальты (29 мая) и Молдовы (4 июня), которые состоятся в Австрии.

Как передает официальный сайт Федерации футбола Армении, с 23 мая в аванской футбольной академии начнется сбор национальной команды, в котором примут участие следующие 23 футболиста:

Вратари: Арсен Бегларян («Алашкерт»), Арам Айрапетян («Бананц»), Валерий Восконян («Пюник»).

Защитники: Гаэль Андонян («Марсель», Франция), Вараздат Ароян («Урал», Россия), Оганес Амбарцумян («Вардар», Македония), Жоао Жорди Монро Арарат («Бояка Чико», Колумбия), Тарон Восканян («Алашкерт»), Айк Ишханян («Гандзасар-Капан»), Нарек Петросян («Бананц»), Грайр Мкоян («Ширак»).

Полузащитники: Генрих Мхитарян («Арсенал», Англия), Гор Малакян («Сталь», Украина), Геворг Казарян («Маритиму», Португалия), Эдгар Бабаян («Хобро», Дания), Артак Едигарян, Артем Симонян (оба – «Алашкерт»), Румян Овсепян («Бананц»), Карлен Мкртчян («Пюник»).

Нападающие: Тигран Барсегян («Вардар», Македония), Гегам Арутюнян («Гандзасар-Капан»), Эрик Варданян («Пюник»), Иван Яган («Льерс», Бельгия).

Выступающие в чемпионате России Давид Юрченко и Хорен Байрамян не примут участия в сборе. Они останутся в поле зрения тренерского штаба сборной и присоединятся к команде после ожидаемого изменения лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.

Из-за травм предстоящий сбор пропустят Арас Озбилиз, Юра Мовсисян, Саркис Адамян и Артур Саркисов, а также игроки «Пюника» Армен Манучарян, Петрос Аветисян и Гор Манукян.

Руслан Корян не приглашен в сборную из-за отсутствия игровой практики.

Андре Чалышир, Эдгар Малакян, Маркос Пиззелли и Камо Ованнисян присоединятся к сборной уже в Австрии. Чалышир прибудет 28 мая, а Малакян, Пиззелли и Ованнисян – 1 июня.