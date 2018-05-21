«Мы постоянно обмениваемся информацией со Службой национальной безопасности» - председатель ЦБ

Центральный банк всегда содействовал борьбе с коррупцией. Об этом в интервью Радио Азатутюн заявил председатель Центрального банка Армении Артур Джавадян.

Он отметил, что Центробанк постоянно обменивается информацией со Службой национальной безопасности (СНБ).

Джавадян также коснулся вопроса оттока денег из страны в дни протестного движения, в том числе досрочных изъятий вкладов с банковских счетов. «Речь не шла о сотнях миллионов, речь шла о нескольких десятках миллионов долларов. Но это не важно, поскольку мы видели феномен досрочного прекращения договоров о вкладах и в конце 2014 года, но такого быстрого восстановления мы даже тогда не видели», - отметил он.

По словам председателя Центробанка, основные сделки по досрочному изъятию вкладов начались 22-23 апреля, а восстановление вкладов пошло примерно после 10 мая. «Сейчас сальдо положительное, у нас нет никаких проблем. Сейчас идет восстановление более высокими темпами, и в системе нет каких-либо проблем. И в то время система была ликвидной, и у нас не было ничего негативного, что могло бы угрожать нашей финансовой стабильности», - подчеркнул Артур Джавадян.

По словам председателя Центробанка, разговоры о значительном оттоке капитала из страны в дни протестного движения, по большей части, были «мифами». «Такого большого оттока капитала не было. Были утечки, которые были закономерными и типичными для этого периода», - отметил Джавадян.

На днях директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян пообещал громкие разоблачения в деле борьбы с тенью и выявлении коррупционных схем. Он, в частности, сказал, что есть данные о том, что паспорта 350 человек без их ведома были использованы для открытия крупных бизнесов. На вопрос о том, информированы ли в Центробанке об этом и было ли это заявление неожиданностью, Артур Джавадян ответил так: «Мы постоянно обмениваемся информацией со Службой национальной безопасности».

В ответ на уточняющий вопрос, были ли они в курсе этого, председатель Центробанка сказал: «Ту информацию, которую мы должны предоставлять нашим партнерам в порядке, установленном законом, мы предоставляем, и у нас довольно хорошие отношения с нашими партнерами, так как вы знаете, что некоторыми вопросами финансовой разведки занимаемся мы».

Как отметил Артур Джавадян, борьба с коррупцией – это, прежде всего, борьба, проводимая соответствующими органами. «Но будьте уверенными в том, что все типы структур, включая такие независимые структуры, как наша, всегда содействуют в сфере борьбы с коррупцией, и мы делаем все возможное в этом направлении, чтобы не было ни одного случая, в котором мы чувствуем, что есть такая потребность… будьте уверены в том, что мы делимся этой информацией с нашими партнерами», - сказал председатель Центрального банка Армении.