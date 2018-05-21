Правительство намерено устранить конституционные барьеры на пути вовлеченности диаспоры в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в правительстве намерены устранить предусмотренные Конституцией барьеры, которые, по его мнению, искусственно мешают вовлечению диаспоры в развитие государственных аппаратов Армении.

«Мы намерены устранить эти барьеры, чтобы у нас была возможность использовать потенциал диаспоры в развитии государственного управления и в становлении государственных аппаратов», - сказал Пашинян во время обсуждения на тему «Армения завтра: гражданская дипломатия в действии» в Институте армянских исследований в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Премьер-министра Армении, который участвовал в обсуждении посредством телемоста, в частности, спросили о том, как сохранить вовлеченность граждан в политические процессы в период от выборов к выборам.

«По нашей Конституции предусматривается, что, например, министром может быть назначен человек, который на протяжении последних четырех лет был только гражданином Республики Армения и постоянно проживал в Республике Армения последние четыре года», - сказал он, отметив, что данное положение не отражает национальные устремления армянского народа.

«Мы считаем, что данное ограничение создает искусственные барьеры для вовлечения диаспоры», - подчеркнул Пашинян.

Что касается вовлеченности граждан Армении, то, по словам главы армянского правительства, после изменений в стране такой проблемы больше не существует.

Премьер-министр выразил надежду на то, что он встретится и с другими представителями диаспоры в ближайшее время для того, чтобы обсудить предстоящие планы более подробно. «Потому что на самом деле это момент общенационального пробуждения, и этот момент должен принести нам всем победу», - подчеркнул Никол Пашинян.