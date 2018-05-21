Мхитар Айрапетян придает большое значение существованию Министерства диаспоры: «Я докажу почему»

Недавно назначенный министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян придает важное значение существованию Министерства диаспоры как отдельной структуры.

В эфире Воскресной аналитической программы Азатутюн ТВ «С Тамразяном» Айрапетян сказал: «И я докажу почему. Не хочу много говорить, потому что я хочу просто работать».

Напомним, что на первом заседании правительства премьер-министра Никола Пашиняна первый вице-премьер Арарат Мирозян заявил, что отказывается от трех из пяти автомобилей, выделенных его офису, а Тигран Авинян также отказался от двух из четырех служебных автомобилей. Арарат Мирозян предложил другим министрам сделать то же самое. «В государственном аппарате есть избыточное количество автомобилей, а это просто пустая трата бюджетных расходов и ресурсов», - отметил первый вице-премьер.

На вопрос о том, передвигается ли он в основном на служебном автомобиле, министр ответил так: «О, нет, сегодня, например, меня сюда привез товарищ. Я приехал сюда на очень скромном автомобиле. Но если характер работы потребует, чтобы я был на служебном автомобиле, то я буду».

Министр отметил, что количество служебных автомобилей в его офисе невелико – всего четыре на все министерство, и если решат, что даже у министра не должно быть служебного автомобиля, то определенно их число сократится.



