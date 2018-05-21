Секретарь Совета безопасности считает коррупцию, фальсификацию выборов вызовами для Армении

В новой Армении нужно шире смотреть на вызовы, а не воспринимать Азербайджан как единственную проблему безопасности, считает новоназначенный секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Отвечая на вопрос Грайра Тамразяна в эфире Воскресной аналитической программы Азатутюн ТВ о том, какие, по его мнению, существуют основные вызовы для безопасности Армении, Армен Григорян отметил, что для ответа на этот вопрос необходимы дополнительные обсуждения и новая концепция. Тем не менее, секретарь Совбеза сказал: «Естественно, на данный момент Азербайджан является вызовом для безопасности Армении в качестве военной угрозы, но в Армении мы должны шире смотреть на проблемы безопасности, а не воспринимать Азербайджан как единственную проблему безопасности. На данный момент для Армении проблемой являются коррупция, непрозрачные или сфальсифицированные выборы. Это все проблемы, которые требуют общегосударственных решений и являются частью концепции безопасности».

Следует отметить, что основным полномочием Совета безопасности является определение основных направлений оборонной политики. В состав Совета безопасности входят премьер-министр, первый вице-премьер, вице-премьеры, секретарь Совета безопасности, министр обороны, министр иностранных дел, директор Службы национальной безопасности, начальник полиции, начальник Генерального штаба Вооруженных сил.

Армен Григорян – представитель гражданского общества, который ранее был экспертом организации Transparency International и имеет опыт участия в миссиях по наблюдению за выборами. Он также является одним из лидеров инициативы «Отвергни Сержа».