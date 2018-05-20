Посол ЕС в Армении: «Поможем превратить надежду в реальность»

Посол Евросоюза в Армении считает, что серьезный политический кризис в стране нашел свое решение конституционным, правовым и мирным путем, что, по словам Петра Свитальского, прежде всего, было большим достижением народа и политической элиты Армении.

«Эти события еще раз доказали, что армянская молодежь обладает большим потенциалом и этот потенциал должен быть использован для развития страны», - заявил Свитальский накануне, посещая Ванадзор.

«У молодежи есть много ожиданий, они хотят жить в стране, свободной от коррупции, в стране, которая должным образом и эффективно управляется, в стране, в которой есть независимая, беспристрастная и справедливая судебная система. Они хотят жить в стране, где экономическая деятельность осуществляется в условиях равных прав, где нет привилегированных, где ни у кого нет доминирующих позиций на рынке», - добавил посол ЕС.

Свитальский убежден, что у молодых людей в Армении есть вполне здоровые ожидания, но, в то же время, он советует быть терпеливыми: «Необходимо быть терпеливым, потому что по опыту других стран мы знаем, что после подобных событий изменения не могут быть осуществлены в одночасье. Во всяком случае, то, что я уже точно заметил, это как изменились лица молодых людей. Сегодня молодежь смотрит в будущее с надеждой. А мы поможем превратить эту надежду в реальность».

На вопрос, будут ли события в Армении способствовать сближению отношений Армения-ЕС, а также либерализации визового режима, Петр Свитальский ответил, что он убежден, что они на правильном пути, и у этого процесса будет положительный результат.

«На прошлой неделе в Армению прибыли мои коллеги из Европейского союза. Главным вопросом в повестке дня был вопрос о либерализации виз, но, в то же время, был процесс упрощения визового режима, потому что Республика Армения сейчас находится в процессе, и если он успешно завершится, то это будет хорошим началом для процесса либерализации виз», - отметил посол ЕС.