Обзор прессы за 19 мая

Газета «Жаманак» пишет: «Посол США в Армении Ричард Миллз 18 мая посетил резиденцию премьер-министра. Пожалуй, самым примечательным эпизодом в официальном сообщении является то, что премьер-министр и американский посол говорили о парламентских выборах в Армении, реформировании Избирательного кодекса и о прочих законодательных реформах. Это, пожалуй, самый ключевой момент в рамках этой встречи, имея в виду то, что именно в этих вопросах и заключается главная, так сказать, противоречивость нынешней ситуации – отсутствие де-юре парламентского большинства. Дело в том, что и до нынешнего обсуждения с послом Миллзом о вообще до избрания на пост премьер-министра, когда Серж Саргсян еще только подал в отставку, но РПА продолжала оказывать сопротивление, весьма примечательное заявление сделал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, когда периодически заверял, что происходящее является внутренней проблемой Армении, и таким образом отклонял ожидания республиканцев на поддержку со стороны Москвы. В те дни Песков заявил, что Москва надеется увидеть в Армению мирное разрешение ситуации, а также ожидает, что будет сформирован парламент, отражающий общественные настроения. Нет сомнений, что будет также и содействие Брюсселя. В данном случае РПА, пожалуй, необходимо сделать слово делом, и действительно самоцелью не препятствовать правительству для того, чтобы в дальнейшем избежать затруднений вплоть до, возможно, даже международных масштабов».

В редакционной статье газеты «Аравот» читаем: «На прошлой неделе среди разнообразия событий не удостоилось особого внимания заочная дискуссия, которая проходила вокруг арцахской [карабахской – ред.] проблемы. Бывший министр обороны Виген Саргсян подверг критике заявления премьер-министра Пашиняна, которые он сделал в Степанакерте. В ответ первый президент Армении Левон Тер-Петросян защитил Пашиняна, подверг критике бывшего министра, а заодно задел и второго президента Роберта Кочаряна. В ответ на это координатор сайта второго президента – 2rd.am, назвал Тер-Петросяна циником, а «ответный залп» по Вигену Саргсяну был нанесен через газету «Айкакан жаманак» в статье «Романтические контреволюционеры: самая главная роль возложена на Вигена Саргсяна». Первое, что они могли сделать, это поздравить новоизбранного премьер-министра, что сделали руководители почти всех стран, начиная с Путина и Трампа. «Обижничество» в государственных делах – это излишняя роскошь, и быть политическим противником еще не означает противопоставления в самых важных проблемах для государства. Первые три руководителя должны принять избрание четвертого, и было бы неплохо, если бы после этого они встретились, и даже если и не последует обсуждений никаких проблем, то хотя бы сфотографируются».