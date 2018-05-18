Ачемоглу посетит Ереван «при первой же возможности»

Всемирно известный экономист с армянскими корнями Дарон (Тарон) Ачемоглу полон надежд в вопросе будущего Армении, однако признает, что это будет непросто.

В беседе с издающейся в Стамбуле газетой «Акос» Ачемоглу коснулся приглашения новоизбранного премьер-министра Армении Николя Пашиняна, отметив, что посетит Ереван при первой же возможности.

Говоря о состоянии экономики Армении, экономист высказал мнение, что экономика страны сильно пострадала от политической системы, основанной на коррупции.

«В обществе Армении и за рубежом есть большая надежда, что сейчас мы находимся в поворотной точке. Необходима общественная трансформация, которая проложит путь для более конкурентоспособной и динамичной экономики. Такое изменение может осуществить только общество Армении», - подчеркнул Ачемоглу.

Он отметил, что сложный процесс искоренения коррумпированной системы «будет возможен только с помощью комплексного подхода, а также благодаря приходу в политику новых, хорошо образованных, идеалистически настроенных и некоррумпированных людей.

Ачемоглу также рассказал, что премьер-министр Никол Пашинян позвонил ему и спросил, хочет ли он помочь.

«Я сказал, что не знаю, как и насколько могу помочь как человек, находящийся за пределами страны, но буду рад приложить свои усилия в этом деле», - сказал известный экономист.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что провел с Ачемоглу телефонный разговор .

По словам Пашиняна, всемирно известный экономист выразил готовность содействовать Армении в вопросе восстановления и развитя экономики.

«Г-н Ачемоглу принял мое приглашение посетить Армению. Дата визита будет уточнена в ближайшее время», - написал премьер на своей странице в Facebook.