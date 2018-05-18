Глава Минздрава уверен, что его опыт - «большое преимущество» в плане борьбы с коррупцией в данной сфере

Новоназначенный министр здравоохранения Арсен Торосян сегодня в ходе «Фейсбуковской пресс-конференции» в эфире Азатутюн ТВ, отвечая на вопрос, касающийся его прежних резких высказываний в Facebook в адрес матерей, выступающих против прививок, сказал, что уже неоднократно отмечал, что эти слова он говорил в контексте спасения жизней армянских женщин и девушек.

«Да, было сказано резко, иногда грубо, за что я принес извинения, - добавил министр. – Но я хочу сказать и еще кое-что. Я призываю всех отныне, делая записи в Facebook, исходить из того предположения, что они завтра станут министрами».

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в новой Армении с помощью новых кадров нужно искоренить коррупцию. Отвечая на вопрос о том, видит ли он во вверенной ему области коррупционные проблемы, министр ответил, что, работая на протяжении многих лет в этой сфере, он был осведомлен «о многом».

«Это дает мне большое преимущество в борьбе с этим явлением. Мы шаг за шагом будем бороться с этим», - отметил Арсен Торосян.

По просьбе Радио Азатутюн министр привел конкретные примеры: распределение средств в сфере госзаказа, госзакупок, назначение разных людей на разные должности «путем договорных конкурсов» и т. д.

«Я по мере своих сил буду пресекать подобное, и если увижу, что не получается, это уже станет делом правоохранительных органов, - пообещал министр здравоохранения. – И я могу официально заявить, что я не замедлю к ним обратиться. Если прежние министры, исходя из каких-то обстоятельств, по причинам личностного характера не обращались, то я не стану колебаться, и эти люди должны будут понести ответственность».

Арсен Торосян, который прежде, когда возглавлял один из ереванских медицинских центров, критиковал власти, поскольку Минздрав не предоставлял его клинике средства по госзаказу, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, предоставит ли он теперь, когда стал министром, этой клинике госзаказ, ответил: «Это был не мой центр, я всего лишь был директором. Там теперь будет новый директор. Я не владею ни одним процентом этого центра. Это филиал большой международной корпорации в Ереване. Что касается распределения госзаказа, я этот вопрос поднимал лишь в одном контексте, что распределение было несправедливым. Я не хочу, чтобы мой бывший центр имел, скажем x драмов, я хочу, чтобы механизм распределения был справедливым, прозрачным, на основе конкуренции, и чтобы все центры, в том числе и те, которые сейчас получают много, опять же получали много, но на основе справедливого, прозрачного, логичного механизма».