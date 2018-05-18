«Борьба с коррупцией вступает в самый решительный и целенаправленный этап», - сегодня заявил новоназначенный министр юстиции Артак Зейналян, добавив, что вскоре будет создан новый орган по борьбе с коррупцией.

«Правительство в ближайшее время планирует создать антикоррупционный орган, наделенный необходимыми гарантиями и инструментарием. Орган будет правомочен осуществлять превентивную, оперативно-розыскную и учебно-просветительскую деятельность. Я бы хотел подчеркнуть, что будут приняты все необходимые меры с целью обеспечения полной независимости органа», - отметил Зейналян.

Министр сообщил, что концепция нового органа, наделенного, по сути, беспрецедентными для борьбы с коррупцией полномочиями, пока находится на стадии разработки, и добавил, что будет обеспечено широкое участие гражданского общества в этой работе.

«Ключевое внимание будет уделено улучшению показателя раскрытия случаев коррупции. Мы должны приложить максимум усилий для преодоления коррупции совместными силами, чтобы сделать наказание в случае коррупции неизбежным», - сказал министр.

Координатор Антикоррупционной коалиции армянских общественных организаций Карен Задоян представил свое видение борьбы с коррупцией. К примеру, для компенсации ущерба, причиненного Армении вследствие коррупции, предлагается внедрить систему возвращения вывезенных их страны средств, что будет основываться на уголовном и гражданском судопроизводстве.

«Возврат активов не означает нацеленность на конкретных лиц. Возврат активов является правовым процессом, нужно избегать каких-то вендетт, сведения счетов. Это должно быть сделано посредством юридических процедур, посредством судебных актов. А в остальном уже расследование выяснит круг конкретных лиц», - сказал Задоян.

Возглавляемому Пашиняном правительству общественные организации предлагают также с целью ликвидации атмосферы безнаказанности углубиться в раскрытие случаев незаконного обогащения, для борьбы с монополиями создать реестр реальных собственников, а также провести антикоррупционную реформу Избирательного и Уголовного кодексов и закона «О партиях».

О антикоррупционных реформах и создании антикоррупционных органов заявляли все возглавляемые Республиканской партией правительства, однако эффективность их работы подвергалась сомнению со стороны антикоррупционных общественных организаций.