Высокая легитимность нового правительства - это самая важная основа для успеха - секретарь Совбеза

Одной из самых важных вещей в политике является легитимность. Об этом сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал новоназначенный секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

По словам Григоряна, новое правительство имеет большую легитимность, что является самой важной основой для успеха.

Согласно новой Конституции Армении, премьер-министр возглавляет Совбез, который определяет основные направления политики в сфере обороны.

«В новой Армении фундаментальным принципом при разработке политики будет наука. Необходимо привести науку в сферу разработки политики и дать новый импульс разработке политики, именно благодаря науке понять направления, по которым должны работать государственные структуры Армении», - сказал Армен Григорян, который был одним из членов инициативы «Отвергни Сержа» во время протестного движения.

На вопрос о том, какова будет роль Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), учитывая тот факт, что предыдущие власти критиковали за несбалансированную позицию в этой структуре, Армен Григорян ответил так: «Армения вступила в новый этап, когда страна обладает высоким уровнем суверенитета: у власти есть поддержка общества, и здесь я считаю, что необходимо работать по разным направлениям. Принимая во внимание критику в адрес прежних властей, учитывая их провалы, мы выведем наши отношения на новый уровень, чтобы прежние ошибки больше не повторялись».

Что касается отношений с НАТО, по словам новоназначенного секретаря Совбеза, необходимо понять интересы Армении в рамках разработки политики. «Конечно же, у нас со всеми будут отношения на очень высоком уровне, партнерские отношения. Но здесь также нужно понять, какие есть возможности и уровни для углубления этих отношений», - отметил Армен Григорян.

На замечание о том, что его молодой возраст и отсутствие опыта работы на государственных постах несомненно станут поводом для критики, 35-летний политолог ответил так: «Люди с государственным опытом долгое время правили страной, и мы видим результаты этого. Одна из самых важных вещей в политике – это легитимность. Нынешняя власть во главе с премьер-министром имеет большую степень легитимности, и для нас это является самой важной основой для дальнейшего успеха. Но есть и другое обстоятельство: новое правительство Республики Армения будет работать по принципу открытости, то есть правительство не будет принимать каких-либо решений, которые затем будет навязывать обществу. Общество будет вовлечено в разработку политики и каким-то образом возможно даже и в ее реализацию».