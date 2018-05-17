В соглашении ЕАЭС-Иран интересы Армении полностью учтены – премьер

Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что подписанное сегодня между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном соглашение «О зоне свободной торговли» стимулирует армяно-иранские торгово-экономические отношения.

Сегодня в беседе с журналистами, подчеркнув, что в этом соглашении интересы Армении полностью учтены, Пашинян добавил: «Мы надеемся, что это оживит наши торгово-экономические отношения с Ираном, поскольку создаются новые возможности. Мы надеемся, что эти возможности будут полностью использованы».

Подписанное сегодня в столице Казахстана Астане временное соглашение «О зоне свободной торговли» между ЕАЭС и Ираном позволит в случае импорта ряда товаров снизить или обнулить требуемые от сторон таможенные выплаты. Временное соглашение будет действовать три года, в течение этого времени должно быть подготовлено полноценное соглашение.

Министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян сегодня в беседе с Радио Азатутюн выразил мнение, что в результате соглашения ЕАЭС-Иран Армения выиграет, будучи транзитной страной между Ираном и другими странами-членами ЕАЭС. «Это также возможность для того, чтобы производство отдельных видов товаров было организовано прямо в зоне свободной торговли Мегри, чтобы было гораздо легче перевозить товары отсюда», - сказал Минасян.

Отметим, что в прошлом году армяно-иранская двусторонняя торговля составила 263,3 млн долларов, что на 10,1% больше по сравнению с 2016 годом.

По словам ирановеда Вардана Восканяна, это соглашение между ЕАЭС и Ираном в Тегеране рассматривают также как своеобразный ответ на новые санкции США в отношении Исламской Республики.

«Вообще очень важно учесть одно обстоятельство: речь идет о телефонном разговоре между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ирана Хасаном Рухани, в ходе которого, согласно иранскому официальному источнику, особенно были подчеркнуты отношения Армения-Иран в контексте ЕАЭС. Это показатель того, что иранцы рассматривают эту часть экономических и политических отношений между нашими государствами как важный пункт», - сказал Радио Азатутюн Вардан Восканян.