Фракция «Баласанян» проголосовала против собственного проекта о выражении недоверия мэру Гюмри Самвелу Баласаняну

Фракция «Баласанян» Совета старейшин Гюмри сегодня проголосовала против своего же собственного проекта, представленного на обсуждение на внеочередном заседании Совета, в котором предлагалось выразить недоверие действующему мэру Самвелу Баласаняну. Таким образом, согласно действующему законодательству, предложение о выражении недоверия действующему мэру теперь не может быть представлено в течение одного года.

Одна из оппозиционных фракций Совета старейшин, «Процветающая Армения», бойкотировала сегодняшнее обсуждение, а две оппозиционные другие фракции, «Армянское возрождение» и «ГАЛА», назвали инициативу «цирком» и «издевательством» и предложили снять ее с повестки дня.

«Предлагаю прекратить это. На пустом месте выдумали историю, какое-то голосование, столько людей ввели в замешательство», - выразил недоумение член фракции «ГАЛА» Левон Барсегян.

Другой член Совета старейшин призвал: «Не позволяйте, чтобы ваши голоса превратили в издевательство».

В случае выражения недоверия Самвелу Баласаняну, согласно проекту одноименной фракции, кандидатом на пост мэра должен был быть выдвинут член той же фракции Тигран Ованнисян. Последний, однако, сегодня заявил, что он выступает за то, чтобы действующий мэр оставался на своем посту и «вместе со своей командой выполнил обещания и программы».

Левон Барсегян заявил, что все это не делает чести Гюмри и гюмринцам. «Этот позор уже невыносим. Теперь уже я буду требовать отставки 10 человек за то, что подвергли наш город издевательству», - сказал он.

Мэр Гюмри Самвел Баласанян, кстати, даже не скрывал, что автором этой инициативы является он сам и что в сложившейся ситуации другого выхода он не видел.

«Другого механизма не было, варианта не было. Мы должны были, согласно 68-й статье закона об органах местного самоуправления, организовать подобную [процедуру выражения] недоверия и в результате получить то, что вы сегодня увидели», - сказал Баласанян.

Пока продолжалось заседание, в здании мэрии собрались сторонники Баласаняна с плакатами в руках. Они каждый раз аплодисментами встречали и провожали действующего мэра.