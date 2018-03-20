Три силы инициируют борьбу против премьерства Сержа Саргсяна

По меньшей мере, три оппозиционные силы заявляют о начале борьбы против того, чтобы уходящий президент Серж Саргсян занял кресло премьер-министра.

Напомним, что срок полномочий Сержа Саргсяна заканчивается 9 апреля, но он имеет возможность стать премьер-министром, который по новой Конституции будет обладать полнотой исполнительной власти в стране.

Фронт «Во имя государства Армения», который также против того, чтобы Серж Саргсян оставался у власти, уже провел два митинга.

Накануне лидер партии «Гражданский Договор» Никол Пашинян заявил о начале борьбы против «третьего срока» Сержа Саргсяна.

В субботу инициатива «Не проведете!» заявила о планах провести акцию протеста с требованием, чтобы Серж Саргсян ушел. Эта инициатива в составе фронта «Нет» боролась с конституционными изменениями в 2015 году.

Член инициативы Армен Григорян заявил, что они объединились с членами других гражданских инициатив и что главная борьба будет происходить посредством уличных протестов, а их целью, по его словам, является то, «чтобы Серж Саргсян пошел домой».

«Основным девизом будет «Откажи Сержу», мы главной задачей поставили то, чтобы Сержа Саргсяна не было [во власти], но по ходу борьбы, думаю, требования могут расшириться», - в беседе с Радио Азатутюн отметил Григорян.

В пятницу Фронт «Во имя государства Армении» проведет еще одну акцию протеста. Лидер присоединившейся к Фронту партии «Наследие» Армен Мартиросян считает, что все борющиеся силы должны объединиться.

«Потому что, если мы будем действовать разобщено, то, естественно, никакого результата добиться не сможет, а наоборот, это только будет способствовать сценарию воспроизводства власти, поскольку, видя разобщенную борьбу, граждане останутся безучастны к ней, полагаю, что каждый решает свою собственную задачу», - сказал Мартиросян.

Лидер партии «Наследие» сообщил, что они уже встречались с рядом политических сил и отдельных лиц, в том числе с Николом Пашиняном, для обсуждения варианта совместной борьбы.

Из инициативы «Не проведете!» сообщили, что они также открыты для обсуждения вопроса об объединении усилий.