«Не думаю, что если не удастся достигнуть консенсуса, то это приведет к развалу» - представитель «Елк»

Член парламентской фракции «Елк» («Выход») Арарат Мирзоян не считает, что в случае, если в блоке не удастся достигнуть консенсуса в вопросе борьбы с премьерством Сержа Саргсяна, то блок развалится.

В эфире «Воскресной аналитической программы с Грайром Тамразяном» Мирзоян сказал, что не видит в этом большой проблемы.

«Блок «Елк» существует, и я даже не думаю, что если не будет достигнут консенсус, то это обязательно приведет к развалу блока. В конце концов, каждый должен быть в согласии с самим собой, даже если, например, я сделаю шаг в определенном направлении, а мой коллега из партии «Просвещенная Армения», «Гражданский договор» или «Республика» не будет разделять такого подхода. Мы согласились проводить совместную политическую деятельность, но это не значит, что это должно быть нашей единственной политической деятельностью. Другими словами, у нас может быть и несовместная политическая деятельность, если, в крайнем случае, не будет консенсуса. Это самый большой риск, который существует в блоке «Елк», а апокалиптичных подходов я не разделяю», - заявил Мирзоян.

9 апреля, когда подойдет к кону срок полномочий нынешнего президента Армении Сержа Саргсяна, у парламентских фракций будет 7 дней для того, что выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра. И хотя правящая Республиканская партия Армении пока еще не объявила, кто будет их кандидатом, оппозиционеры уверены, что это будет Серж Саргсян.

Блок «Елк» выступает против «третьего срока» правления Сержа Саргсяна, однако внутри его есть разногласия по поводу «дорожной карты» предотвращения будущего премьерства уходящего президента.

Часть блока в лице возглавляемой Николом Пашиняном партии «Гражданский договор» настаивает на проведении уличных акций протеста. Другая часть блока считает парламентскую трибуну наиболее эффективной трибуной для политической борьбы.