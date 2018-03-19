«На митинге «Фронта во имя государства Армения» звучали мысли, которые нас озаботили» - Пашинян

Во время митинга «Фронта во имя государства Армения» звучали мысли и формулировки, в связи с которыми у блока «Елк» («Выход») имеются озабоченности. Об этом Радио Азатутюн сообщил глава парламентской фракции оппозиционного блока Никол Пашинян.

Напомним, что в прошлую пятницу «Фронт во имя государства Армения» провел свой второй митинг на площади Свободы в Ереване. Было заявлено, что главной целью движения является не допустить Сержа Саргсяна занять пост премьер-министра. Представители «Фронта во имя государства Армения» заявили, что готовы объединиться и сотрудничать со всеми политическими силами, которые имеют ту же цель.

Ранее Пашинян заявлял, что считает «третий срок» правления Сержа Саргсяна «неприемлемым».

Оппозиционный активист Давид Санасарян, который вел митинг, в частности, призвал к сотрудничеству лидера партии «Еркир цирани» Заруи Постанджян и лидера оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн, «является ли этот фронт той платформой, на которой вы можете действовать, присоединиться к ней или сделать что-то совместное», Никол Пашинян ответил так: «Мы заявили, что у нас есть план действий, и мы обсуждаем этот план действий, этот план действий будет реализован. У нас есть ряд проблем, предусловий, связанных с общим полем, и наиболее важным из этих условий является принцип ненасильственной гражданской борьбы, которая даже на насилие не отвечает насилием. При этом я хочу очень четко заявить, чтобы никто не думал, что мы говорим о каком-то хрупком движении. Нет, мы говорим об очень жестком и решительном движении, но движении, которое очень четко остается в рамках ненасильственной гражданской борьбы, и мы исключаем любое развитие, которое выведет нас из этого принципа».

На уточняющий вопрос, видит ли «Елк» такую опасность во «Фронте во имя государства Армения» и разделяют ли во «Фронте во имя государства Армения» мнение «Елк», Никол Пашинян ответил: «По крайней мере, у нас не было официальных обсуждений, я не могу сказать, разделяют ли они или нет, но могу сказать, что во время предыдущего митинга звучали мысли, формулировки, в связи с которыми у нас есть озабоченности, и эти озабоченности неофициально, в формате личных бесед мы передали нашим коллегам».