Обзор прессы за 17 марта

Газета «Жоговурд» пишет о встрече президента Сержа Саргсяна с членами Высшего судебного совета. Издание приводит слова Саргсяна: «Полупрезидентская система решила определённые задачи в деле развития нашей страны, но, поверьте, для развития это не лучшая система. Конечно, мы всегда говорили, и сейчас говорим и будем говорить в будущем, что страна может иметь большую скорость, большой темп развития при любой системе управления. Это истина. Но истиной является также то, что прошедшие испытание десятилетиями механизмы могут способствовать или препятствовать этому развитию». В этой связи газета пишет: «Начнем с того, что в течение всего этого времени власти так и не привели какой-либо убедительный аргумент в плане того, чем мешали президентская и полупрезидентская формы правления развитию страны или же чем парламентская система более эффективна. Если в стране власти нелегитимны, постоянно нарушается Конституция законы, царит атмосфера безнаказанности и вседозволенности, экономика монополизирована, а судебная система выполняет заказ властей, неважно какая в этой стране система правления. Все равно эта страна обречена на провал. Поэтому конституционная реформа в Армении решала одну задачу – создать основания для того, чтобы Серж Саргсян мог воспроизвестись во власти».

В статье под заголовком «Одиссея в 7 дней» газета «Жаманак» пишет: «В апреле перед тем, как решится вопрос премьер-министра, в период с 9-го по 17-е апреля Серж Саргсян де-юре не будет у власти. Все больше звучат заявления о том, что нужно использовать эти семь дней для смены власти. За 7 дней Сержа Саргсяна может победить только власть: правящее большинство или система. А система примет решение о том, чтобы победить Сержа Саргсяна только в том случае, если она будет считать, что Серж Саргсян более не способен удовлетворить ее нужды, гарантировать безопасность собственности, физическую неприкосновенность и есть необходимость в замене его на нового гаранта. Сейчас получилась ситуация, когда олигархия сама стала убеждать Саргсяна в том, чтобы он остался в статусе гаранта. Серж Саргсян, пожалуй, выбрал такой путь: не быть инициатором в вопросе своего дальнейшего пребывания во власти, а углубить неопределенность, чтобы создать ситуацию, в которой не он будет убеждать крупный капитал, чтобы тот согласился оставить его во власти, а крупный капитал попытается убедить его остаться во власти».

В редакционной статье газеты «Аравот» читаем: «Замминистра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз вчера в Баку коснулся армяно-турецких протоколов, аннулированных Арменией: «Протоколы больше были нужны Армении, Ереван не желает выполнять выдвинутое нами условие и урегулировать карабахский конфликт». Таким образом, турецкий чиновник еще раз подтвердил, что, несмотря на то, что его государство подписало протоколы, оно не собиралось претворять их в жизнь, пока Армения не выполнит их условие, не сдаст Арцах (Карабах – ред.) Азербайджану… Однако в комментариях замминистра иностранных дел Турции есть другое заблуждение, свойственное почти всем державам, будь то региональные (как Турция) или глобальные: поскольку мы сильны, то страны с более слабой, чем наша, экономикой, меньшим военным потенциалом и малочисленным населением, больше заинтересованы в хороших отношениях с нами, чем мы, в сравнении с этими «небольшими» странами… На самом же деле говорить, что «нормальные отношения вам нужны больше, чем нам» – бессмысленность. Все нуждаются во всех, особенно в 21-м веке. Все нуждаются не в противопоставлении, а в сопоставлении своих интересов, потому что мир становится все более и более хрупким».