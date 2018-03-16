Грузинская епархия ААЦ подала в суд на власти Грузии, потребовав вернуть тбилисскую церковь Сурб Аствацацин

Грузинская епархия Армянской Апостольской церкви (ААЦ) подала в суд на власти Грузии, потребовав вернуть тбилисскую церковь Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы), построенную в 19-ом веке.

Полуразрушенный храм, который больше известен как церковь Тандоянц, в прошлом году решением правительства, несмотря на протесты армян, был передан Грузинской Православной церкви.

Теперь, Грузинская патриархия проводит на территории храма исследовательские работы, якобы с целью ее восстановления. Однако армяне Грузии опасаются, что в результате церковь Тандоянц может быть окончательно потеряна.

«Сегодня мы стоим перед большой проблемой, когда ведутся так называемые реабилитационные работы, которые не укладываются ни в какие рамки. Вместо консервации и сохранения памятника происходит его визуальная грузинизация и видоизменение архитектуры строения», - сказала Радио «Эхо Кавказа» менеджер по культуре» Елена Мечитова.

Грузинская патриархия, по сути, и не скрывает, что у неё есть претензии на эту территорию. Представитель патриархи Леван Мерабишвили утверждает, что на месте церкви «Тандоянц» ранее существовал грузинский православный храм – храм Воздвижения Креста Господня, и сейчас они «просто хотят восстановить историческую справедливость».

«В ходе работ были обнаружены контуры храма и два могильных камня с грузинским текстом, относящиеся к середине 18-го века. Мы ни с кем не входим в спор, это они спорят с нами. Если у них [епархии Армянской апостольской церкви] спросить, – они требуют 600 храмов. Это даже вызывает иронию. Мы просто требуем то, что нам принадлежало», - сказал Мерабишвили.

Армяне Грузии считают эти утверждения абсурдными и беспочвенными. Представитель епархии Михаил Авакян напомнил, что «Тандоянц» у армянской церкви конфисковали в ходе советизации.

С 90-х годов здание пустует, епархия Армянской церкви много раз обращалась к властям Грузии с просьбой вернуть ей церковь, однако официальный Тбилиси не соглашался.

«Доводы Грузинской патриархии абсурдны. Ни на этой территории, а в отдалении находилась грузинская церковь. И если брать вопрос: что было и где было, то ни с исторической, ни с правовой точки зрения это не оправдано. Так, на месте Кафедрального собора Грузинской Православной церкви - Святой Троицы находилось армянское кладбище и армянская церковь», - сказал Михаил Авакян.

Независимые эксперты также утверждают: существующие исторические источники не подтверждают, что на территории церкви «Тандоянц» существовал грузинский храм.

«Это решение и политика [правительства Грузии] в целом указывают на то, что государство не защищает культурное многообразие, стирает след и, более того, пытается репрессировать историю», - сказала представительница Центра по изучению и мониторингу прав человека Тамта Микеладзе.

«Без какого-либо изучения и анализа, на основании всего одного письма патриархии (в котором говорилось о том, что на месте «Тандоянца» ранее был грузинский храм), информация в котором оказалась совершенно нерелевантной, власти Грузии передали храм патриархии», - отметила Микеладзе.

Судебный процесс по этому вопросу начался в начале недели, первое заседание, по сути, не начавшись, было отложено: стороны попросили время для включения в дело новых фактов и доказательств.

Следующее слушание состоится 1 мая.