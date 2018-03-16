В четвертьфинале Лиги Европы соперником «Арсенала» станет московский ЦСКА

В четвертьфинале Лиги Европы соперником лондонского «Арсенала», в составе которого выступает капитан сборной Армении Генрих Мхитарян, станет московский ЦСКА.

Жеребьевка прошла сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон.

Победитель этого матча в полуфинале померится силами с победителем германо-французской пары «РБ Лейпциг» (Лейпциг, Германия) – «Олимпик» (Марсель, Франция).

Остальные пары четвертьфинала составили команды «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) и «Лацио» (Рим, Италия) – «Ред Бул Зальцбург» (Зальцбург, Австрия).

Напомним, «Арсенал» в 1/8 Лиги Европы встречался с «Миланом». В первом выездном матче «канониры» одержали победу со счётом 2:0, а в ответной игре на своем поле «Арсенал» обыграл «Милан» со счётом 3:1.

Первые встречи четвертьфинала состоятся 5 апреля, а ответные матчи – 12 апреля.

В Ньоне состоялась также жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов.

Её результаты таковы: «Барселона» (Барселона, Испания) - «Рома» (Рим, Италия), «Севилья» (Севилья, Испания) - «Бавария» (Мюнхен, Германия), «Ювентус» (Турин, Италия) - «Реал» (Мадрид, Испания), «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) - «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия).

Первые и ответные встречи четвертьфинала Лиги чемпионов состоятся, соответственно, 3-4-го и 10-11 апреля.



