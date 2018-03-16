Представители «Елк» подают в суд на фонд «Ереван» и Комитет госдоходов

Член Совета старейшин Еревана от блока «Елк» Араик Арутюнян и депутат фракции «Елк» Национального собрания Армении Лена Назарян подают в суд на фонд «Ереван» и на Комитет государственных доходов.

В судебном порядке они требуют предоставить данные о том, кто за последние два года перечислил 100 тыс. и более драмов в фонд «Ереван». Араик Арутюнян говорит, что у них есть подозрения, что за оказанные мэрией Еревана услуги, к примеру, за приватизацию территорий, граждане платят не только государственные пошлины, но и перечисляют суммы в фонд «Ереван» в качестве так называемого «магарыча».

«Уже давно звучит озабоченность, что в городе Ереване при оказании некоторых услуг параллельно с выплатой пошлин совершаются некоторые выплаты со стороны граждан в фонд «Ереван». И это фактически коррупционная схема, потому что нет такого требования, чтобы в фонд «Ереван» выплачивались суммы», - в беседе с Радио Азатутюн прокомментировал Араик Арутюнян.

Чтобы выяснить это, член оппозиционной фракции «Елк» Совета старейшин Еревана потребовал от мэрии и получил список тех лиц, которые приватизировали гаражи. Теперь Арутюнян хочет получить также имена и фамилии тех, кто перечислил средства в фонд, чтобы сравнить и понять, перечислили ли эти граждане в тот же период суммы в фонд.

«Если нет, мы объявим, что нет подобного явления, если есть, значит нужно понять, что это за механизм», - отметил он.

По словам Арутюняна, фонд «Ереван» не предоставил имена и фамилии тех, кто пожертвовал 100 тыс. и более драмов, обосновав это конфиденциальностью персональных данных. «Защита персональных данных – важный вопрос, и я говорил об этом также с юристами. Но те же юристы отмечают, что имена и фамилии вовсе не содержат никакой тайны персональных данных», - заявил член Совета старейшин Еревана.

Член фракции «Елк» Национального собрания Армении Лена Назарян, в свою очередь, обратилась в Комитет государственных доходов (КГД) с просьбой получить эти данные. КГД контролирует фонды и получает их годовые отчёты. По словам Араика Арутюняна, согласно утвержденному председателем КГД бланку, в отчете должны быть указаны также имена и фамилии пожертвователей. Однако фонд «Ереван» не предоставил КГД эти данные, а КГД их не потребовал. По этой причине они в судебном порядке также и от КГД требуют устранить бездействие и получить данные от фонда «Ереван».

Фонд «Ереван» получил свидетельство о государственной регистрации в 2007 году, председателем совета попечителей фонда является мэр Еревана Тарон Маркарян, в состав совета также входят заместители мэра, его советник, секретарь аппарата, начальники различных управлений мэрии, а также члены Совета старейшин. У фонда нет официального сайта, а электронная почта зарегистрирована на платформе Mail.ru.

В отчете за 2016 год отмечается, что фонд получил и израсходовал более 1 млрд 700 млн драмов или 3,7 млн долларов. Большая часть суммы, почти 1,4 млрд драмов или 2,8 млн долларов, была выделена из городского бюджета. Почти 60 млн драмов были переведены в фонд из государственного бюджета, а физические и юридические лица выплатили в фонд более 350 млн драмов или более 700 тыс. долларов.

То есть, получается, что каждый рабочий день отдельные лица и организации выплачивали в фонд «Ереван» сумму в драмах, эквивалентную 2800 долларам. Однако в докладе не видно, кто и в каком размере сделал выплаты в фонд. Сохранение этой информации в тайне Араик Арутюнян считает подозрительным. «Фактически, ни КГД, ни фонд «Ереван» не развеяли эту озабоченность», - сказал он.

Что касается расходов, то в 2,5-страничном отчёте фонда «Ереван» приведены весьма общие данные: благоустройство, озеленение Еревана, сохранение памятников, организация праздничных, культурных мероприятий, поддержка социально необеспеченных слоёв населения или образовательных, культурных организаций, нуждающихся в спонсорстве. Причём, согласно отчёту фонда, наибольшая сумма, в размере более 700 млн драмов, была потрачена на благоустройство, озеленение Еревана, сохранение памятников и строительство. О том, какие территории были озеленены, какие памятники сохранены и какие сооружения были построены для города примерно на 1,5 млн долларов, подробностей в отчёте нет.

Директор фонда «Ереван» Ашот Казарян сказал, что ответит на вопросы на следующей неделе. Комитет государственных доходов еще не ответил на письменный запрос Радио Азатутюн. А пресс-секретарь мэрии Еревана Артур Григорян сказал, что не может комментировать подозрения, высказанные членом фракции «Елк» Совета старейшин Еревана.

«Я не могу комментировать подозрения, поэтому я не могу дать какой-либо комментарий», - отметил Геворкян.