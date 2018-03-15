Томас де Ваал: Если в одно время актуальным был пример Косова, то сейчас Азербайджан воодушевляет пример Крыма

Между Россией, США и Европой нет существенных разногласий в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сегодня в Ереване заявил старший научный сотрудник американского экспертно-аналитического центра «Фонд Карнеги Европа» Томас де Ваал, выступая с докладом на международной научной конференции «Перспективы мира в Нагорном Карабахе».

Авторитетный эксперт подчеркнул, что с течением времени тенденции на международной арене меняются: если в одно время актуальным был пример Косова, то сейчас Азербайджан воодушевляет пример Крыма.

«Пример Косова, конечно же, воодушевляет армянскую сторону в вопросе достижения суверенитета, но мода изменилась в другом направлении. Например, в случае Крыма говорится о территориальной целостности, западные лидеры делают регулярные заявления. И это воодушевило Азербайджан. Мы видим, что после Крымского кризиса Азербайджан более требовательно говорит о территориальной целостности. В ситуации меняющейся моды обе стороны находятся в состоянии ожидания, хотят посмотреть, что будет дальше, и это ожидание осложняет Минский процесс», - отметил де Ваал.

Эксперт сказал, что его главный мессидж состоит в том, что нужно наконец прояснить, как достичь мирных переговоров. Международные структуры, третьи страны здесь имеют свои интересы, но не хотят оказывать давление на стороны. По словам де Ваала, на данный момент никто не хочет стать «хозяином» этого конфликта.

«Есть важные документы, однако они не уточняют, что нужно делать с этим конфликтом. Международные структуры должны суметь доказать участникам конфликта, что их намерения серьезные и их цель - обеспечить безопасность. Говорить о политических процессах, не говоря при этом о безопасности Карабаха, означает строить дом без пола», - заявил эксперт.

Нагорно-карабахский конфликт питает активная информационная, дипломатическая война, отметил Томас де Ваал. По его словам, военная ситуация на линии соприкосновения более или менее ясна, однако обе стороны конфликта – и армяне, и азербайджанцы - убеждены в том, что самую большую битву нужно вести для завоевания мнения международной и дипломатической общественности, будь то в ОБСЕ, ООН или где бы то ни было.

«Ведется непрекращающаяся, затягивающаяся информационная война, стороны бесконечно спорят по историческим вопросам, правовым прецедентам, и эту ситуацию еще больше усугубляет неопределенность статуса Нагорного Карабаха, именно поэтому Баку и Ереван довольно осторожны в вопросе уступок», - отметил де Ваал.

В беседе с Радио Азатутюн эксперт отметил, что ни в Азербайджане, ни в Армении общества не готовы к серьезным компромиссам. Он подчеркнул, что оба общества более категорично выступают против компромиссных вариантов в особенности после войны в апреле 2016 года. «Уровень страха и неуверенности в этом регионе повысился, и сейчас стороны более неохотно идут на компромиссный вариант. К сожалению, это та динамика, которая существует сейчас. Но я думаю, что однажды в будущем теоретически возможно, что для армянского и азербайджанского народов не будет проблем в совместном проживании. В частных беседах они понимают, что если когда-то могли жить вместе, то и в будущем смогут. Просто очень трудно сказать, когда регион выйдет из ловушки массового страха и неуверенности», - сказал Томас де Ваал.

На другой вопрос Радио Азатутюн, не повлияет ли негативно возможное продление власти действующих президентов Армении и Азербайджана на урегулирование карабахского конфликта, Томас де Ваал ответил, что для политического и экономического развития смена лидеров, конечно, необходима. Что касается карабахского конфликта, то в этом случае лидеры друг друга знают и с их стороны неожиданных рисков не ожидается.

На замечание о том, что, тем не менее, на протяжении многих лет они не достигли результата, де Ваал ответил: «Их переговоры не приводят к миру, но на данный момент самое лучшее, что у нас есть, это управление конфликтом, чтобы мы не вернулись к массовому насилию».

Мирный диалог должен продолжаться между двумя народами, независимо от того, кто станут лидерами государств, в беседе с Радио Азатутюн сказала присутствовавшая на мероприятии посол Великобритании в Армении Джудит Фарнуорт.

На наше замечание о том, повлияет ли напряженность, заметная в последнее время в российско-британских отношениях, на региональные проблемы, учитывая существующее здесь большое российское влияние, посол ответила, что не видит для этого причин и сегодняшнее мероприятие свидетельствует о том, что российско-британские проблемы находятся в другой плоскости.