«Еркир цирани» предлагает установить в Ереване памятник жертвам «1 марта»

Оппозиционная фракция «Еркир цирани» Совета старейшин Еревана предлагает установить в Ереване памятник, увековечивающий память 10 жертв событий 1 марта 2008 года.

Проект оппозиционной фракции уже был обсужден на заседании постоянной комиссии по культуре, образованию и социальным вопросам и был включен в повестку дня заседания Совета старейшин 19 марта.

По словам главы фракции Заруи Постанджян, 10 лет назад, после президентских выборов, на улицах столицы был подавлен праведный гнев народа, и установка памятника «является ответом на насилие и безнаказанность».

«На протяжении многих лет я вынашивала эту идею, но сейчас, будучи представителем власти Еревана, я была обязана попытаться воплотить ее в жизнь и выступить с подобной инициативой. Если мы смогли убрать первого большевика с нашей площади, то мы должны также иметь памятник, который осуждает эту 25-летнюю тиранию», - сказала Постанджян.

По ее словам, идея увековечения памяти жертв «1 марта» уже разделила оппозиционную фракцию «Елк» Совета старейшин на два лагеря. А члены фракции Республиканской партии Армении (РПА), имеющей большинство в Совете старейшин, единогласно проголосовали против этой идеи еще на заседании комиссии.

По ее словам, члены команды мэра Еревана Тарона Маркаряна призывают заменить памятник, символизирующий кровавые поствыборные события, вызывающими положительные эмоции образами ангелов. «Здесь понятно, что Совет старейшин Еревана очень далек от того, чтобы быть политическим органом, от воспитания граждан», - отметила она.

Проголосовавший против идеи установки памятника член фракции РПА Смбат Лпутян отметил, что когда было сделано предложение, он начал искать ответы на главные вопросы и не понял, какой символ будет содержаться в этом памятнике. «В жизни бывает много ошибок... и если пытаться каждую такую ситуацию превращать в памятник... Конечно, очень хорошо, если ты можешь проанализировать историю, но что тем самым мы говорим будущим поколениям, я не увидел. Идею не вижу», - сказал он.

По словам Лпутяна, на заседании комиссии «Еркир цирани» представила обоснования своего предложения, однако эти обоснования не были достаточно убедительными, чтобы он высказался за это предложение. Он отметил, что проголосует против проекта и на предстоящем заседании Совета старейшин.

Мы поинтересовались у члена фракции РПА, почему остальные 10 республиканцев-членов комиссии также проголосовали против проекта, является ли причиной то, что проект представлен оппозиционной фракцией «Еркир цирани», или вопрос находится в политической плоскости.

«Каждый человек имеет свое мнение․․․ Я на самом деле не вижу пользы от этого памятника для нашего будущего», - ответил Лпутян.

Другой член фракции РПА, народный артист Мартин Вардазарян, сказал, что когда завершится расследование событий 1 марта, тогда станет возможно принять решение.

Радио Азатутюн побеседовало также с членом фракции «Елк» Анаит Бахшян. По ее словам, хотя четыре их члена, входящие в состав комиссии, проголосовали за эту идею, однако окончательное решение они представят позже.

«Идея приемлема, но завтра у нас состоится заседание фракции, на этом заседании [вопрос] будет обсужден со всех точек зрения, и тогда уже мы объявим об этом», - сказала Бахшян.

«Еркир цирани» предлагает установить памятник в сквере, расположенном за памятником Мясникяну, который в настоящее время благоустраивается. По словам Заруи Постанджян, они подумали также о затратах. Памятник, увековечивающий память жертв «1 марта», обойдется городскому бюджету в 0 драмов: и его проектирование, и его установка будут осуществлены посредством проведения сбора средств.

Напомним, рано утром 1 марта 2008 года полицейские напали на ночевавших на площади Свободы в Ереване оппозиционных демонстрантов, которые выражали свой протест против официальных результатов президентских выборов. Позже в тот же день на площади возле памятника Александру Мясникяну и в ее окрестностях между протестующими и силовиками произошли столкновения, в результате которых десять человек погибли, сотни получили ранения. Спустя 10 лет после этих кровавых событий обстоятельства гибели жертв все еще остаются невыясненными.