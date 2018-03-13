Эксперты критикуют «пропагандирующую дискриминационное отношение» рекламу ярмарки «Ереван»

Показанный по телевидению рекламный ролик одного из рынков строительных материалов, по оценке экспертов, пропагандирует дискриминационное отношение. В рекламе низкие цены на товары сравниваются с низким ростом человека, также проводятся сравнения с полнотой, темным цветом кожи и пожилым возрастом появляющихся в рекламном ролике людей.

По словам руководителя отдела маркетинга ярмарки «Ереван» Эдуарда Агаяна, у них не было никакого намерения оскорбить этих людей, это просто юмор. В направленном Радио Азатутюн письменном ответе Агаян отметил: «У нас никогда не было цели кого-то высмеять или распространять расизм. Это просто юмористический видеоролик, для большей образности и лучшего представления мы пригласили сыграть в нём актеров, которые играют эти роли, и в этом нет никакого оскорбления в адрес этих лиц. Цель состояла в том, чтобы людям было интересно смотреть. Вместо чернокожего мог быть армянин, там не может быть ничего расистского, это просто юмористическая реклама. Мы тоже понимаем, какой сейчас век, чтобы позволять себе подобное».

Между тем, медиаэксперт Сурен Дехерян в беседе с Радио Азатутюн выразил мнение, что это не юмор, рекламодатель должен также нести социальную ответственность: «Для некоторых, может быть, существуют разные уровни юмора, но в нём не должно было быть этого цинизма, в отношении другого человека, считаю, формируется определенное отношение в негативном смысле. Даже в рекламе должна быть социальная ответственность со стороны рекламодателя».

Председатель занимающейся вопросами инвалидности общественной организации «Армянский лагерь» Вардуи Арамян в беседе с Радио Азатутюн сказала, что в этой рекламе высмеиваются полные, чернокожие, низкорослые и старые люди. Арамян обеспокоена тем, что они на протяжении многих лет, в том числе при помощи социальных реклам и различных программ, пытаются сломать дискриминационное отношение в обществе, в то время как с помощью подобных реклам делается противоположное. «Получается, что мы уподобляем людей товарам по их качествам. Именно эта тенденция является очень плохой. Возможно, в другой раз мы решим, что человека без одной ноги нужно уподобить столу или стулу, у которого нет одной ножки. Подобные рекламы являются стимулом для углубления этих стереотипов. Вот почему мы бьем тревогу, потому что всего один ролик, который имеет влияние на более широкую аудиторию, перечеркивает всю многолетнюю работу», - сказала она.

Рруководитель отдела маркетинга ярмарки «Ереван» замечает, что снявшиеся в рекламе являются актерами и если они не были оскорблены и восприняли этот текст как юмор, то в чем проблема? Он добавляет, что эти актеры не впервые предстают в подобных ролях в разных спектаклях, фильмах и рекламах.

Вардуи Арамян возражает на это: на примере одного человека неправильно судить о том, оскорбительно это для других или нет.

Кстати, ярмарка «Ереван» принадлежит известному бизнесмену Хачатуру Сукиасяну. В начале года критике подвергся также рекламный щит компании «Наша страна», на котором коровы были представлены в женском армянском национальном костюме. В то время как этнографы критиковали эту рекламу, отмечая, что армянская женщина не корова и эти сравнения даже оскорбительны, руководитель компании заявил, что рекламный щит является юмористическим.