В Азербайджане проводятся широкомасштабные военные учения

Сегодня в Азербайджане стартовали пятидневные широкомасштабные военные учения, в которых принимают участие около 25 тысяч военнослужащих. Об этом сегодня заявило Министерство обороны Азербайджана.

По данным военного ведомства этой страны, в учениях задействованы также до 250 единиц танков и другой бронетехники, до 1000 единиц ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 50 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Согласно официальным источникам, в ходе учений «армейские подразделения отразят нападение условного противника и перейдут к контрнаступлению».

«В ходе учений войска будут выполнять задачи по отражению наступления противника, нанесению ему огневого поражения, а также нанесением контрударов восстановление линии обороны по выгодным рубежам с дальнейшим проведением широкомасштабной контрнаступательной операции», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Власти Азербайджана не уточняют место проведения этих учений, отмечая лишь, что они будут разворачиваться «в сложных условиях горного рельефа».

В ходе пятидневных учений азербайджанские вооруженные силы, как сообщается, также будут использовать ряд новых видов вооружения, приобретенных в последнее время у России, Израиля и Чехии.

Официальный Ереван, реагируя на первые в этом году военные учения в Азербайджане, отмечает, что Баку проводит их с нарушениями, заранее не уведомив о них государства-члены ОБСЕ.

«Азербайджан начал военные учения (самое масштабное событие предвыборной кампании по «перевыборам» президента), без предварительного уведомления государств-членов ОБСЕ и с грубейшим нарушением обязательств перед организацией», - на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

В ответ на это заявление армянского коллеги пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сегодня заявил, что проходящие на суверенной территории Азербайджана учения соответствуют Венскому документу ОБСЕ 2011 года.

Напомним, что Азербайджан в прошлом году провел несколько учений, возбудив гнев армянской стороны. Самые крупные учения в прошлом году прошли в апреле, спустя год после апрельской четырехдневной войны, с участием около 30 тысяч военных. Целью учений была проверка боеготовности войск, организация управления и координации вооруженными силами в условиях, приближенных к боевым.

Азербайджанская армия большую часть своего вооружения приобретает у России. За последние годы между Баку и Москвой были заключены сделки о купле-продаже вооружения более чем на 5 млрд долларов.