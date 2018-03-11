Президент Армении в Берлине сделал первый ход на открытии турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам

Президент Армении Серж Саргсян, находящийся в Берлине для участия в церемонии торжественного открытия турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, в качестве почётного гостя турнира сделал символический первый ход в партии Левон Аронян - Дин Лижень, ознаменовавший старт турнира, после чего восемь знаменитых шахматистов мира начали борьбу перед игровыми досками.

Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

В связи с открытием турнира президент Армении выступил с речью, в которой, в частности, отметил роль шахмат.

«Я горжусь, также благодарен организаторам, что право символического первого шага на этом турнире предоставлено мне, в качестве лучшей оценки того вклада, который внесла наша страна в дело развития и популяризации шахмат. Хотя Армения по своим размерам и количеству населения не принадлежит к числу больших стран мира, но многие считают её шахматной державой, поскольку национальная сборная маленькой Армении, в составе которой также нынешний претендент Левон Аронян, в течение последних нескольких лет три раза завоёвывала звание олимпийского чемпиона и один раз – чемпиона мира.

Шахматы – та уникальная игра, которая прошла испытание временем. Она очень похожа на жизнь, где окончательный результат во многом зависит от сделанных шагов, а после завершения игры все фигуры, будь то король, или простая пешка, складываются в одну коробку. Вероятно, в этом причина, что на протяжении веков человечество любит и играет в шахматы, обнаруживает всё новые, скрытые их стороны, пытается выявить бесконечные секреты и глубину этой мудрой игры.

Шахматы – игра, но также искусство и наука. Они учат человека мышлению и правильному расчёту, творчеству и культуре честной борьбы. Они обязывают глубоко уважать партнёра по игре. Осознавая положительное влияние шахмат на развитие детской логики, гибкости творческого мышления и на другие качества, Армения стала первой страной мира, которая включила шахматы в общеобразовательную программу.

С радостью могу констатировать, что общественность приняла это с большим воодушевлением, и уже ощущаются результаты этого.

Конечно, я рад, что программа «Шахматы в школе» находит распространение также в других странах.

В этом году в Армении открылся первый в мире научно-исследовательский институт шахмат. Надеюсь, что ведущиеся в институте работы и исследования по шахматной проблематике выявят ещё нераскрытые стороны шахмат», - в частности, заявил Серж Саргсян.

Президент Армении, который также является председателем Федерации шахмат страны, пожелал всем претендентам успеха. «И пусть победит сильнейший!», - заявил он.